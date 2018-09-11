Роспотребнадзор ожидает создание вакцины от ротавируса в ближайшие два года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На создание отечественных вакцин от ротавирусной инфекции и ветряной оспы уйдет не более двух лет, при этом обе прививки будут включены в национальный календарь, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Есть несколько вакцин, которых нет в производстве в России, но такая задача (создание отечественных вакцин – ред.) стоит. Институты работают над разработкой базовых отечественных составляющих этих вакцин. Я уверена, что в течение двух лет эта задача будет решена. Вот по ветрянке у нас пока нет своей вакцины, она очень нужна, и работа над этим ведется", — рассказала глава ведомства.
При этом Попова отметила, что пока острой необходимости для включения в нацкалендарь двух новых прививок нет, и есть время на производство вакцин.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.