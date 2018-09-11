Роспотребнадзор ожидает создание вакцины от ротавируса в ближайшие два года

Анна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

Анна Попова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На создание отечественных вакцин от ротавирусной инфекции и ветряной оспы уйдет не более двух лет, при этом обе прививки будут включены в национальный календарь, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В планах подключения – ротавирус для маленьких детей и иммунизация против ветряной оспы. Но здесь мы очень бы хотели, чтобы для такой иммунизации у нас были созданы отечественные вакцины. Мы считаем это крайне важным, чтобы наших детей прививали отечественными вакцинами", — рассказала Попова в интервью на полях ВЭФ. При этом она добавила, что практически весь национальный календарь прививок сегодня обеспечен отечественными вакцинами.

"Есть несколько вакцин, которых нет в производстве в России, но такая задача (создание отечественных вакцин – ред.) стоит. Институты работают над разработкой базовых отечественных составляющих этих вакцин. Я уверена, что в течение двух лет эта задача будет решена. Вот по ветрянке у нас пока нет своей вакцины, она очень нужна, и работа над этим ведется", — рассказала глава ведомства.

При этом Попова отметила, что пока острой необходимости для включения в нацкалендарь двух новых прививок нет, и есть время на производство вакцин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.