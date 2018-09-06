Юрист прокомментировала ситуацию с проданным в США "Луноходом-2"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Советский "Луноход-2", находящийся на поверхности Луны и проданный в свое время американскому миллионеру, космическому туристу Ричарду Гэрриоту, с точки зрения международного космического права продолжает оставаться под юрисдикцией и контролем России, рассказала в интервью РИА Новости кандидат юридических наук, эксперт по международному космическому праву, правовому сопровождению международных коммерческих космических проектов, старший преподаватель кафедры международного права МГИМО МИД России Мариам Юзбашян.

В 1993 году НПО имени Лавочкина продало "Луноход-2" на аукционе Sotheby's за 68,5 тысячи долларов американскому миллионеру Ричарду Гэрриоту — сыну астронавта Оуэна Гэрриота. В 2008 году миллионер слетал на российском корабле "Союз" на Международную космическую станцию в качестве туриста. Помимо того, он единственный владелец копии первого советского искусственного спутника Земли.

"В отношении "Лунохода-2" государством регистрации в международном реестре космических объектов числится Россия (по данным на 1973 год — СССР). Будучи государством регистрации, Россия сохраняет юрисдикцию и контроль над "Луноходом-2", — сказала Юзбашян в преддверии первой конференции ООН по космическому праву и космической политике, которая пройдет в Москве с 11 по 13 сентября.

Специалист пояснила, что если продажа была оформлена по закону, то сама подобная сделка не запрещена международным космическим правом. "Таким образом, потенциально любая сделка по передаче прав на космические объекты законна при условии ее соответствия принципам и нормам международного космического права, другим применимым источникам права, например соответствующему национальному законодательству", — пояснила Юзбашян.

При этом, отметила она, права собственности на "Луноход-2" не распространяются на участок Луны, на котором он размещен, поскольку присвоение небесных тел запрещено международным космическим правом.

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