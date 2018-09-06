Юрист прокомментировала ситуацию с проданным в США "Луноходом-2"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Советский "Луноход-2", находящийся на поверхности Луны и проданный в свое время американскому миллионеру, космическому туристу Ричарду Гэрриоту, с точки зрения международного космического права продолжает оставаться под юрисдикцией и контролем России, рассказала в интервью РИА Новости кандидат юридических наук, эксперт по международному космическому праву, правовому сопровождению международных коммерческих космических проектов, старший преподаватель кафедры международного права МГИМО МИД России Мариам Юзбашян.
"В отношении "Лунохода-2" государством регистрации в международном реестре космических объектов числится Россия (по данным на 1973 год — СССР). Будучи государством регистрации, Россия сохраняет юрисдикцию и контроль над "Луноходом-2", — сказала Юзбашян в преддверии первой конференции ООН по космическому праву и космической политике, которая пройдет в Москве с 11 по 13 сентября.
При этом, отметила она, права собственности на "Луноход-2" не распространяются на участок Луны, на котором он размещен, поскольку присвоение небесных тел запрещено международным космическим правом.