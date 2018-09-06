Центр управления полетами скорректировал высоту полета МКС

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Подмосковный Центр управления полетами провел коррекцию высоты орбиты Международной космической станции, сообщили РИА Новости в ЦУПе.

"Коррекция успешно завершена", — сказали в ЦУПе.

Ранее сообщалось, что маневр будет проведен с помощью двигательной установки служебного модуля "Звезда". Высоту орбиты станции планируется увеличить на 350 метров. После коррекции средняя высота орбиты полета составит примерно 405,4 километра.

Операция проведена ночью, без участия экипажа, когда космонавты и астронавты спят. Коррекция проводится для создания оптимальных условий спуска с орбиты корабля "Союз МС-08" и старта корабля "Союз МС-10", пояснили в ЦУПе.

На "Союзе МС-08" в начале октября с МКС вернутся российский космонавт Олег Артемьев, американские астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел. Им на смену на корабле "Союз МС-10" 11 октября с Байконура отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Предыдущая коррекция орбиты МКС состоялась 26 июля. Она была проведена с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-08".