Российские ученые придумали, как удешевить добычу глубокозалегающей нефти

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили способ снижения тепловых потерь и оптимизации временных и финансовых затрат при добыче глубокозалегающей высоковязкой нефти методом парогравитационного дренажа, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
В настоящее время запасы легкодоступной нефти в России сокращаются. Специалистам приходится вовлекать в разработку месторождения тяжелой нефти, а также другие трудноизвлекаемые запасы, такие как месторождения высоковязкой нефти в Татарстане и Западной Сибири.
Ученые ТюмГУ утверждают, что способ с использованием одной горизонтальной добывающей скважины и двух вертикальных нагнетательных может облегчить гравитационный дренаж нефти, увеличив ее дебит (количество, даваемое источником в определённый промежуток времен). Этот новый способ пока применяется на очень небольшом количестве месторождений.
По словам ученых, пока неясно, насколько применение SAGD дает оптимальный эффект для глубокозалегающих месторождений России, а также можно ли достичь этого эффекта с меньшими затратами. Это делает проблему моделирования SAGD особенно актуальной на сегодняшний день.
Для преодоления перечисленных трудностей ученые ТюмГУ предложили использовать простой и легкий в применении метод материального баланса. В этом случае для правильного описания процесса SAGD ученые использовали модель, предложенную разработчиком метода SAGD Роджером Батлером.
"Мы выдвинули гипотезу, согласно которой предложенная нами интегральная модель на основе метода материального баланса и модели Батлера с новой аппроксимацией функции насыщенностей может использоваться для любой технологии применения SAGD (две горизонтальные скважины или одна горизонтальная добывающая скважина и две вертикальные нагнетательные)", – рассказал Александр Шевелёв.
В ходе исследования ученые проверили свою гипотезу и сопоставили ее результаты с реальными промысловыми данными. "Результаты сопоставления доказали физическую непротиворечивость модели, а также возможность ее применения для расчетов оптимальных параметров SAGD для других месторождений высоковязкой нефти в России", – заключил Александр Шевелёв.