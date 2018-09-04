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Российские ученые придумали, как удешевить добычу глубокозалегающей нефти

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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДобыча нефтиДобыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили способ снижения тепловых потерь и оптимизации временных и финансовых затрат при добыче глубокозалегающей высоковязкой нефти методом парогравитационного дренажа, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

В настоящее время запасы легкодоступной нефти в России сокращаются. Специалистам приходится вовлекать в разработку месторождения тяжелой нефти, а также другие трудноизвлекаемые запасы, такие как месторождения высоковязкой нефти в Татарстане и Западной Сибири.

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© РИА Новости, Инфографика
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При разработке подобных месторождений экономически невыгодно применять распространенные тепловые методы. Необходимо использовать специальные методы, наиболее перспективный из которых — метод парогравитационного дренажа (SAGD — Steam-Assisted-Gravity-Drainage). Наиболее распространенный способ применения SAGD предполагает использование двух горизонтальных скважин (нагнетательной и добывающей). Другой перспективный способ связан с использованием двух вертикальных скважин для закачки пара и горизонтальной скважины в качестве добывающей.

Ученые ТюмГУ утверждают, что способ с использованием одной горизонтальной добывающей скважины и двух вертикальных нагнетательных может облегчить гравитационный дренаж нефти, увеличив ее дебит (количество, даваемое источником в определённый промежуток времен). Этот новый способ пока применяется на очень небольшом количестве месторождений.

По словам ученых, пока неясно, насколько применение SAGD дает оптимальный эффект для глубокозалегающих месторождений России, а также можно ли достичь этого эффекта с меньшими затратами. Это делает проблему моделирования SAGD особенно актуальной на сегодняшний день.

Сотрудница лаборатории за работой
© Fotolia / science photo
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Как сообщил РИА Новости доцент кафедры моделирования физических процессов и систем ТюмГУ Александр Шевелёв, расчетная модель, основанная на фундаментальной системе уравнений механики многофазных систем, позволяет получить подробное описание процесса парогравитационного дренажа. Однако этот метод требует значительного количества данных, для получения которых нужны большие временные, технологические и финансовые затраты.

Для преодоления перечисленных трудностей ученые ТюмГУ предложили использовать простой и легкий в применении метод материального баланса. В этом случае для правильного описания процесса SAGD ученые использовали модель, предложенную разработчиком метода SAGD Роджером Батлером.

"Мы выдвинули гипотезу, согласно которой предложенная нами интегральная модель на основе метода материального баланса и модели Батлера с новой аппроксимацией функции насыщенностей может использоваться для любой технологии применения SAGD (две горизонтальные скважины или одна горизонтальная добывающая скважина и две вертикальные нагнетательные)", – рассказал Александр Шевелёв.

В ходе исследования ученые проверили свою гипотезу и сопоставили ее результаты с реальными промысловыми данными. "Результаты сопоставления доказали физическую непротиворечивость модели, а также возможность ее применения для расчетов оптимальных параметров SAGD для других месторождений высоковязкой нефти в России", – заключил Александр Шевелёв.

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