"Яд, которым мы дышим": ученые приблизили создание точных датчиков озона

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) предложили простой и дешевый способ создания материалов для точных детекторов озона в воздухе, а также успешно испытали прототип такого прибора. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном журнале "Sensors and Actuators".
"В отличие от ядовитых газов вроде сероводорода и аммиака, озон трудно обнаружить в атмосферном воздухе, а тем более, оценить его концентрацию без специальных приборов, – объяснил профессор ВГУ Александр Самойлов. – "Поэтому ученые всего мира активно ищут методы и материалы, которые можно применить для безошибочного определения концентрации озона в воздухе".
Коллектив ВГУ под руководством академика РАН Валентина Иевлева по-новому подошел к синтезу наноструктур, применяющихся при создании газочувствительных сенсоров. За основу они взяли оксид палладия (II), который раньше никто не использовал в подобных целях.
По словам авторов, их метод получения наноструктур прост и сопоставим с базовыми технологиями микроэлектронной промышленности. А разработанные наноструктуры функционально не уступают более сложным в синтезе материалам.
Сейчас коллектив совместно с учеными из Национального института физики материалов (Румыния) и Технического университета Искендеруна (Турция) продолжает оптимизировать сенсорные свойства наноструктур.
Это позволит изготовлять детекторы концентрации озона и диоксида азота в интервале от 0,1 ПДК до 5,0 ПДК, и, в перспективе – создать глобальную систему мониторинга нижних слоев атмосферы.