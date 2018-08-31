Астрономы показали "новорожденные" звезды в туманности Киля

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Астрономы получили детальные снимки одной из крупнейших туманностей Млечного Пути. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейской южной обсерватории (ESA).
Рядом с ними находятся затемненные области, где за слоями пыли скрываются "новорожденные" звезды. Их сияние "пробивается" сквозь дымку благодаря высокоэнергетическому излучению и звездному ветру.
Ученым удалось получить детальную широкоугольную картинку созвездия с помощью телескопа видимого и инфракрасного диапазона VISTA, который находится в Чили.