Центр Хруничева погасит долги в течение трех лет

КЛИН, 30 авг — РИА Новости. Центр Хруничева с помощью Роскосмоса погасит долги перед кредиторами в течение трех лет, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы видим, когда нам надо платить по кредитам, мы с банками провели необходимую работу. Мы планируем, что не разово мы покроем эту сумму, а в течение трех лет мы рассчитаемся со всеми кредиторами. Госкорпорация немного подождет, потому что это ее предприятие", — сказал он.

Ранее Рогозин сообщил, что долги Центра Хруничева превышают 100 миллиардов рублей: он должен по 15 миллиардов рублей Сбербанку и Россельхозбанку, 12,5 миллиарда — ВЭБу, 4,5 миллиарда — Фондсервисбанку, еще 26 миллиардов — займ со стороны Роскосмоса.