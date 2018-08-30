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Воду из-под крана можно пить, уверяют аналитики. Граждане не верят

(обновлено: 08:10 30.08.2018)
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© Depositphotos / belchonockФильтр для водыФильтр для воды
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Почти 95 процентов российских городов обеспечено качественной питьевой водой, число источников водоснабжения, не соответствующих принятым нормам, из года в год снижается, сообщает Роспотребнадзор. Тем не менее среди населения широко распространены мифы об опасности водопроводной воды. Люди ставят фильтры, заказывают воду в бутылях или привозят из родников. РИА Новости вместе с экспертами выясняет, чем вода из-под крана не устраивает горожан.

Без цвета и запаха: как в Москве очищают питьевую воду
© РИА Новости / Константин Чалабов
Без цвета и запаха: как в Москве очищают питьевую воду

Маркетологи запудрил мозги?

"Вода у нас неплохая, но для питья используем бутилированную (заказываем)".

"Для питья лучше брать родниковую, так как водопроводная фторируется (как и бутилированная), и в Серпухове она жестковата для употребления внутрь".

"Вполне довольны, но пьем кипяченую".

"Каждое утро достаю из холодильника бутылку охлажденной сырой воды и пью".

"Пьем воду из Талежа". 

"А про кипяченую воду слышала, что ее вообще не рекомендуют пить, поскольку она "мертвая" и вымывает из организма полезные вещества".

"Отвратительная вода! Известь — это еще полбеды. Она частенько льется коньячного цвета. Никакие фильтры не помогают".

Водопроводный кран. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
Названа польза воды из-под крана

Это сообщения из открытого паблика города Серпухова (Московская область), где обсуждают качество воды из-под крана. Большинство выражают недовольство, поэтому ставят фильтры, заказывают бутилированную воду.

"Ситуация распространенная. На рынке действуют мощные игроки — производители фильтров и бутилированной воды. Плюс постоянное недоверие населения к отечественным технологиям. Поэтому хорошо продается талая вода из Альп, что-нибудь, привезенное из-за границы. Вот что на самом деле определяет ощущения населения при употреблении воды из-под крана", — рассказывает РИА Новости Игорь Бузин, научный сотрудник Испытательного центра факультета почвоведения МГУ.

Специалисты этого центра не раз сталкивались с резким неприятием результатов анализа московской водопроводной воды. Увидев положительное заключение, заказчик начинал сомневаться в компетентности аналитиков, потому что, по его мнению, "такого быть не может".

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОтстаивать воду, чтобы улучшить ее вкус и запах, &mdash; излюбленный метод россиян.
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Отстаивать воду, чтобы улучшить ее вкус и запах, — излюбленный метод россиян.

Хлорка обязательна

Все сетуют, что вода из-под крана порой отдает хлоркой.

"Мало кто знает, что вода обязательно должна хлорироваться. Это основной способ борьбы с патогенными микроорганизмами, которые могут развиваться в системах водоснабжения и вызывать массовые заболевания, например холеру", — продолжает эксперт.

Водопроводный кран. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Хлорирование влияет на вкус и запах воды (органолептические свойства), но концентрация элемента очень низка — не более 1,2 миллиграмма на литр, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01.

"Хлор используется как окислитель и при контакте с органикой в воде и остатками пищи в желудке быстро нейтрализуется", — объясняет Бузин.

Люди наслышаны о хлораминах — хлорных производных аммиака. Но их в воде не находят либо видят следы, которые не способны нанести вред.

По словам эксперта, есть три способа избавиться от хлора в домашних условиях. Самый простой — отстаивать в емкости. Воду можно взбить блендером, чтобы выветрить хлор и насытить ее кислородом. Либо прокипятить. Однако некоторые боятся этого: существует поверье, что кипячение делает воду "мертвой" (в науке, кстати, нет такого понятия) или насыщает ее тяжелыми изотопами водорода — дейтерием и тритием.

В природной воде действительно содержится менее тысячной доли процента тяжелых изотопов водорода. Чтобы повысить их концентрацию хотя бы в десять раз, нужно вскипятить воды в триста раз больше, чем масса Земли.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВ центральной химико-биологической лаборатории водопровода МП "Водоканал" Хабаровска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В центральной химико-биологической лаборатории водопровода МП "Водоканал" Хабаровска

Вечная песня о жесткости

После вкуса и запаха больше всего людей беспокоит жесткость воды. Этот параметр зависит от содержания солей кальция, магния и стабильного стронция. Концентрация последнего ничтожна, а два других элемента строго контролируются. Нельзя превысить семи миллиграмм-эквивалентов на литр. По согласованию с Роспотребнадзором допустимо до десяти. Менее полутора тоже нельзя — вода становится физиологически неполноценной.

Женщина набирает воду в бидон из колонки
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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При концентрации порядка 2,5 мг-экв/л карбонаты кальция и магния выпадают в осадок, и это нормально, но накипь портит чайники, стиральные и посудомоечные машины, из-за чего люди покупают умягчающие средства, фильтры.

"Если воду умягчить в ноль, возникают побочные эффекты. Кто сидит на низкоминеральной диете, активно занимается фитнесом и пьет только фильтрованную воду, употребляет диуретики или просто очень много воды, может столкнуться с разрушением зубов, развитием остеопороза. Кроме того, мягкая вода очень плохо смывает чистящее средство с посуды, и часть его неизбежно попадает в организм с едой", — разъясняет Игорь Бузин.

По его мнению, это нужно учитывать и пользователям систем обратного осмоса, из которых выходит практически дистиллированная вода. Чтобы приблизить ее к физиологическим показателям, необходимы минерализаторы. Но мало кто их использует и даже подозревает о существовании дополнительных картриджей. При длительном употреблении дистиллированной воды возможны проблемы с сердцем. С этим сталкиваются жители горных регионов — они часто пьют талую воду, а она очень низкоминерализованная.

Но и очень жесткая вода небезопасна, предупреждает Бузин. Если у человека нарушен метаболизм фосфатов и оксалатов, то повышается риск мочекаменной болезни и гиперкальциемии — отложения соединений кальция на скелете.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаГрадация питьевой воды по жесткости
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Градация питьевой воды по жесткости

Не фтор, а озон

Еще один миф — фторирование.

"Насколько мне известно, централизованно воду фторируют только в США. У нас эту технологию не применяют. Некоторые скважины в Новой Москве могут содержать фтор, однако ПДК (предельно допустимая концентрация. — Прим. ред.) не превышена", — объясняет Бузин.

Кот пьет воду из под крана. Архивное фото
© Depositphotos / photografspb
Из-под крана или из бутылки: можно ли пить московскую воду

Фтор обязательно должен поступать в организм, чтобы укреплять зубную эмаль. Но его избыток, наоборот, вызывает разрушение ткани зубов — флюороз. Чаще всего фтор попадает в организм не с водой, а из зубной пасты.

Озонирование, то есть насыщение воды озоном, также улучшает ее свойства. Эта технология используется вместо или в сочетании с хлорированием для обеззараживания. В данном случае с патогенами ведут борьбу активные радикалы кислорода. Доля формальдегидов, образующихся в реакциях, не превышает нормы.

Что касается чистоты родниковой воды, то и здесь все неоднозначно: вода годится к употреблению только из источников, регулярно проверяемых в аккредитованных центрах. Родники, как и колодцы, наполняются грунтовыми водами, которые, пока доходят до поверхности, собирают все загрязнения с обширной территории (водосбора). Туда могут попасть нитраты, пестициды с полей, тяжелые металлы от производств, органика от дачных участков.

"Родник для питья не предназначен по умолчанию, он не считается источником центрального водоснабжения и не контролируется", — предупреждает Бузин.

В любом случае воду из всех открытых источников следует хорошо прокипятить.

© РИА Новости / ТункельПерейти в фотобанкОдин из участков станции московского водопровода, где вода насыщается озоном
© РИА Новости / Тункель
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Один из участков станции московского водопровода, где вода насыщается озоном

"Проблемы внутри дома"

"У нас вода артезианская отменного качества", — заявляет Наталья Коротеева, начальник испытательной химико-бактериологической лаборатории МУП "Водоканал-Сервис" города Серпухова.

По ее словам, воду из скважин регулярно проверяют, а результаты направляют в региональное Министерство ЖКХ. Независимо от этого раз в квартал пробы водопроводной воды берет Роспотребнадзор через свои аккредитованные лаборатории.

Кошка пьет воду из-под крана
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Качество водопроводной воды улучшилось у 30 тысяч жителей Подмосковья

В некоторых скважинах, снабжающих город водой, повышено содержание железа, и там действуют станции обезжелезивания. Концентрация — не более 0,3 мг/л, согласно нормам. Цветность и мутность воды — нулевые, может присутствовать хлорный запах, сообщает Коротеева. Никаких фенолов или других токсинов, которых опасаются жители, в питьевой воде нет. Жесткость же в некоторых районах приближается к верхней границе нормы.

"У нас по подземным трубопроводам идет качественная вода. Проблемы начинаются внутри дома. Во-первых, люди могут не пользоваться водопроводом, и вода в стояке протухает, начинается коррозия. Потом открыли кран — и ржавая потекла", — уточняет Владимир Кривачев, главный инженер серпуховского МУП "Водоканал-Сервис".

Все "Водоканалы" отвечают только за воду, доставляемую к зданию. Соответственно, пробы на анализ берут либо из скважин, либо в распределительных узлах (колонках). Все, что внутри дома, — зона ответственности управляющих компаний. А они не спешат заменять трубы. В старом фонде трубам может быть по полвека и более, они ржавеют, обрастают осадками. Все это не лучшим образом сказывается на качестве воды.

© Роспотребнадзор. Государственный доклад за 2017 годДанные по некоторым показателям химического состава воды в регионах РФ
© Роспотребнадзор. Государственный доклад за 2017 год
Данные по некоторым показателям химического состава воды в регионах РФ

За качество отвечают

В государственном докладе Роспотребнадзора за 2017 год приводятся данные: 87,5 процента населения страны обеспечены водой, соответствующей СанПиН. Число источников с некачественной водой уменьшилось на 1218 единиц.

Кран. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Москвичи могут пить воду из-под крана, заявили в Мосводоканале

В прошлом году абсолютно качественную воду получали жители Санкт-Петербурга, Севастополя, Воронежской и Астраханской областей, Республики Алтай, Еврейской автономной области. Хуже всего дела обстоят в кавказских республиках, Калмыкии, Хакасии.

© Роспотребнадзор. Государственный доклад за 2017 годРегионы, где выявлены нарушения гигиенических нормативов. Цвета показывают доли проб воды
© Роспотребнадзор. Государственный доклад за 2017 год
Регионы, где выявлены нарушения гигиенических нормативов. Цвета показывают доли проб воды

Главной причиной проблем авторы доклада считают отсутствие зон санитарной охраны вокруг водозаборов. Но ситуация постепенно выправляется. Число источников с охранными зонами увеличилось на 6,17 процента.

Водопроводные сети и распределительные узлы также массово приводят в порядок. Трудности есть в Томской области, Чечне, Хакасии, Мурманской области и еще нескольких регионах, где более половины водопроводов не соответствуют общим требованиям.

За последние два десятилетия требования к качеству питьевой воды ужесточились, и их пересмотр еще далеко не закончен. В промышленности используют новые небезопасные соединения, но пока их нет в СанПиН, они ускользают от проверок. В Москве, чтобы удалить из воды все виды загрязнений, используют мультибарьерную технологию. Водопроводную воду москвичи могут пить без дополнительной очистки, то есть, по сути, в сыром виде.

© Испытательный центр факультета почвоведения МГУ, www.msulab.ruТак выглядит результат исследования водопроводной воды в Москве.
© Испытательный центр факультета почвоведения МГУ, www.msulab.ru
Так выглядит результат исследования водопроводной воды в Москве.
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