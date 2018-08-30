Воду из-под крана можно пить, уверяют аналитики. Граждане не верят

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Почти 95 процентов российских городов обеспечено качественной питьевой водой, число источников водоснабжения, не соответствующих принятым нормам, из года в год снижается, сообщает Роспотребнадзор. Тем не менее среди населения широко распространены мифы об опасности водопроводной воды. Люди ставят фильтры, заказывают воду в бутылях или привозят из родников. РИА Новости вместе с экспертами выясняет, чем вода из-под крана не устраивает горожан.
Маркетологи запудрил мозги?
"Вода у нас неплохая, но для питья используем бутилированную (заказываем)".
"Для питья лучше брать родниковую, так как водопроводная фторируется (как и бутилированная), и в Серпухове она жестковата для употребления внутрь".
"Вполне довольны, но пьем кипяченую".
"Каждое утро достаю из холодильника бутылку охлажденной сырой воды и пью".
"Пьем воду из Талежа".
"А про кипяченую воду слышала, что ее вообще не рекомендуют пить, поскольку она "мертвая" и вымывает из организма полезные вещества".
"Отвратительная вода! Известь — это еще полбеды. Она частенько льется коньячного цвета. Никакие фильтры не помогают".
Это сообщения из открытого паблика города Серпухова (Московская область), где обсуждают качество воды из-под крана. Большинство выражают недовольство, поэтому ставят фильтры, заказывают бутилированную воду.
"Ситуация распространенная. На рынке действуют мощные игроки — производители фильтров и бутилированной воды. Плюс постоянное недоверие населения к отечественным технологиям. Поэтому хорошо продается талая вода из Альп, что-нибудь, привезенное из-за границы. Вот что на самом деле определяет ощущения населения при употреблении воды из-под крана", — рассказывает РИА Новости Игорь Бузин, научный сотрудник Испытательного центра факультета почвоведения МГУ.
Специалисты этого центра не раз сталкивались с резким неприятием результатов анализа московской водопроводной воды. Увидев положительное заключение, заказчик начинал сомневаться в компетентности аналитиков, потому что, по его мнению, "такого быть не может".
Хлорка обязательна
Все сетуют, что вода из-под крана порой отдает хлоркой.
"Мало кто знает, что вода обязательно должна хлорироваться. Это основной способ борьбы с патогенными микроорганизмами, которые могут развиваться в системах водоснабжения и вызывать массовые заболевания, например холеру", — продолжает эксперт.
Хлорирование влияет на вкус и запах воды (органолептические свойства), но концентрация элемента очень низка — не более 1,2 миллиграмма на литр, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01.
"Хлор используется как окислитель и при контакте с органикой в воде и остатками пищи в желудке быстро нейтрализуется", — объясняет Бузин.
Люди наслышаны о хлораминах — хлорных производных аммиака. Но их в воде не находят либо видят следы, которые не способны нанести вред.
По словам эксперта, есть три способа избавиться от хлора в домашних условиях. Самый простой — отстаивать в емкости. Воду можно взбить блендером, чтобы выветрить хлор и насытить ее кислородом. Либо прокипятить. Однако некоторые боятся этого: существует поверье, что кипячение делает воду "мертвой" (в науке, кстати, нет такого понятия) или насыщает ее тяжелыми изотопами водорода — дейтерием и тритием.
В природной воде действительно содержится менее тысячной доли процента тяжелых изотопов водорода. Чтобы повысить их концентрацию хотя бы в десять раз, нужно вскипятить воды в триста раз больше, чем масса Земли.
Вечная песня о жесткости
После вкуса и запаха больше всего людей беспокоит жесткость воды. Этот параметр зависит от содержания солей кальция, магния и стабильного стронция. Концентрация последнего ничтожна, а два других элемента строго контролируются. Нельзя превысить семи миллиграмм-эквивалентов на литр. По согласованию с Роспотребнадзором допустимо до десяти. Менее полутора тоже нельзя — вода становится физиологически неполноценной.
При концентрации порядка 2,5 мг-экв/л карбонаты кальция и магния выпадают в осадок, и это нормально, но накипь портит чайники, стиральные и посудомоечные машины, из-за чего люди покупают умягчающие средства, фильтры.
"Если воду умягчить в ноль, возникают побочные эффекты. Кто сидит на низкоминеральной диете, активно занимается фитнесом и пьет только фильтрованную воду, употребляет диуретики или просто очень много воды, может столкнуться с разрушением зубов, развитием остеопороза. Кроме того, мягкая вода очень плохо смывает чистящее средство с посуды, и часть его неизбежно попадает в организм с едой", — разъясняет Игорь Бузин.
По его мнению, это нужно учитывать и пользователям систем обратного осмоса, из которых выходит практически дистиллированная вода. Чтобы приблизить ее к физиологическим показателям, необходимы минерализаторы. Но мало кто их использует и даже подозревает о существовании дополнительных картриджей. При длительном употреблении дистиллированной воды возможны проблемы с сердцем. С этим сталкиваются жители горных регионов — они часто пьют талую воду, а она очень низкоминерализованная.
Но и очень жесткая вода небезопасна, предупреждает Бузин. Если у человека нарушен метаболизм фосфатов и оксалатов, то повышается риск мочекаменной болезни и гиперкальциемии — отложения соединений кальция на скелете.
Не фтор, а озон
Еще один миф — фторирование.
"Насколько мне известно, централизованно воду фторируют только в США. У нас эту технологию не применяют. Некоторые скважины в Новой Москве могут содержать фтор, однако ПДК (предельно допустимая концентрация. — Прим. ред.) не превышена", — объясняет Бузин.
Фтор обязательно должен поступать в организм, чтобы укреплять зубную эмаль. Но его избыток, наоборот, вызывает разрушение ткани зубов — флюороз. Чаще всего фтор попадает в организм не с водой, а из зубной пасты.
Озонирование, то есть насыщение воды озоном, также улучшает ее свойства. Эта технология используется вместо или в сочетании с хлорированием для обеззараживания. В данном случае с патогенами ведут борьбу активные радикалы кислорода. Доля формальдегидов, образующихся в реакциях, не превышает нормы.
Что касается чистоты родниковой воды, то и здесь все неоднозначно: вода годится к употреблению только из источников, регулярно проверяемых в аккредитованных центрах. Родники, как и колодцы, наполняются грунтовыми водами, которые, пока доходят до поверхности, собирают все загрязнения с обширной территории (водосбора). Туда могут попасть нитраты, пестициды с полей, тяжелые металлы от производств, органика от дачных участков.
"Родник для питья не предназначен по умолчанию, он не считается источником центрального водоснабжения и не контролируется", — предупреждает Бузин.
В любом случае воду из всех открытых источников следует хорошо прокипятить.
"Проблемы внутри дома"
"У нас вода артезианская отменного качества", — заявляет Наталья Коротеева, начальник испытательной химико-бактериологической лаборатории МУП "Водоканал-Сервис" города Серпухова.
По ее словам, воду из скважин регулярно проверяют, а результаты направляют в региональное Министерство ЖКХ. Независимо от этого раз в квартал пробы водопроводной воды берет Роспотребнадзор через свои аккредитованные лаборатории.
В некоторых скважинах, снабжающих город водой, повышено содержание железа, и там действуют станции обезжелезивания. Концентрация — не более 0,3 мг/л, согласно нормам. Цветность и мутность воды — нулевые, может присутствовать хлорный запах, сообщает Коротеева. Никаких фенолов или других токсинов, которых опасаются жители, в питьевой воде нет. Жесткость же в некоторых районах приближается к верхней границе нормы.
"У нас по подземным трубопроводам идет качественная вода. Проблемы начинаются внутри дома. Во-первых, люди могут не пользоваться водопроводом, и вода в стояке протухает, начинается коррозия. Потом открыли кран — и ржавая потекла", — уточняет Владимир Кривачев, главный инженер серпуховского МУП "Водоканал-Сервис".
Все "Водоканалы" отвечают только за воду, доставляемую к зданию. Соответственно, пробы на анализ берут либо из скважин, либо в распределительных узлах (колонках). Все, что внутри дома, — зона ответственности управляющих компаний. А они не спешат заменять трубы. В старом фонде трубам может быть по полвека и более, они ржавеют, обрастают осадками. Все это не лучшим образом сказывается на качестве воды.
За качество отвечают
В государственном докладе Роспотребнадзора за 2017 год приводятся данные: 87,5 процента населения страны обеспечены водой, соответствующей СанПиН. Число источников с некачественной водой уменьшилось на 1218 единиц.
В прошлом году абсолютно качественную воду получали жители Санкт-Петербурга, Севастополя, Воронежской и Астраханской областей, Республики Алтай, Еврейской автономной области. Хуже всего дела обстоят в кавказских республиках, Калмыкии, Хакасии.
Главной причиной проблем авторы доклада считают отсутствие зон санитарной охраны вокруг водозаборов. Но ситуация постепенно выправляется. Число источников с охранными зонами увеличилось на 6,17 процента.
Водопроводные сети и распределительные узлы также массово приводят в порядок. Трудности есть в Томской области, Чечне, Хакасии, Мурманской области и еще нескольких регионах, где более половины водопроводов не соответствуют общим требованиям.
За последние два десятилетия требования к качеству питьевой воды ужесточились, и их пересмотр еще далеко не закончен. В промышленности используют новые небезопасные соединения, но пока их нет в СанПиН, они ускользают от проверок. В Москве, чтобы удалить из воды все виды загрязнений, используют мультибарьерную технологию. Водопроводную воду москвичи могут пить без дополнительной очистки, то есть, по сути, в сыром виде.