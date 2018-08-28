Правительство разрешило еще двум вузам самостоятельно давать ученые степени

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень вузов, которые могут самостоятельно присуждать ученые степени, подписанным распоряжением в перечень включены два высших учебных заведения: Национальный исследовательский Томский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, говорится в документе, текст которого размещен во вторник на официальном сайте кабмина.

"В настоящее время перечень включает четыре научные организации и 19 образовательных организаций, в числе которых 11 национальных исследовательских университетов, три федеральных университета и четыре организации, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты… Подписанным распоряжением в перечень включены два высших учебных заведения: Национальный исследовательский Томский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Эти вузы являются национальными исследовательскими университетами, соответствуют основным критериям, имеют диссертационные советы", — говорится в документе.

Отмечается, что к основным критериям включения научных и образовательных организаций в перечень относятся высокие результаты в научной и научно-технической деятельности, авторитет в вопросах подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

"Из числа образовательных организаций в случае их соответствия основным критериям и при наличии в них диссертационных советов в перечень могут быть включены федеральные университеты, национальные исследовательские университеты, а также образовательные организации высшего образования, которые реализуют разработанные и утвержденные самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования", — следует из распоряжения.