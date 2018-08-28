В Крыму нашли остатки большого древнего поселения

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Остатки большого древнего поселения нашли на юго-востоке Крыма в районе Коктебеля, сообщил секретарь Русского географического общества в Крыму, президент российского Союза спелеологов Геннадий Самохин.

Древнее поселение обнаружили местные жители в Бухте Тихая, которая находится между Коктебелем и Феодосией.

"Инициативная группа крымчан из Щебетовки, из Коктебеля подняла вопрос, что на побережье Тихой бухты находится очень большое поселение, скорее всего, античное, как минимум средневековое, с мощными фундаментами стен. Больше метра фундаменты. Находясь там, все это увидели. Никто это не раскапывает", — сказал Самохин в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, стоит провести мероприятия по выявлению археологического памятника и его раскопки.

"Это была бы большая замечательная изюминка для Коктебеля в части своего археологического памятника", — подчеркнул Самохин.

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