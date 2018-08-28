Путин рассказал о создании в России территорий научных исследований

НОВОСИБИРСК, 28 авг — РИА Новости. Внедрение современных научных установок позволит создать в России территории с высокой концентрацией научных исследований, новосибирский Академгородок должен стать одним из флагманов в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, внедрение новейших установок класса mega science по всей стране поможет учёным найти ответы на такие вопросы, как нехватка продовольствия, экология, возникновение болезней за счёт развития новых видов энергии, материалов и лекарств.

"В наших планах создать сеть из таких установок от подмосковного Протвино до Новосибирского академического городка и острова Русский во Владивостоке. Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России, в появление территорий с высокой концентрацией исследований и разработок", — заявил Путин на форуме "Технопром" в Новосибирске.

Глава государства рассчитывает, что новосибирский Академгородок станет одним из флагманов в этом направлении. Он напомнил, что соответствующие поручения были даны в начале года. "Надеюсь, что все наши планы будут реализованы в срок и с должным качеством", — сказал Путин.

"Подчеркну лишь, что одним из ключевых направлений развития Академгородка должно быть создание новых высокотехнологичных конкурентноспособных производств, в том числе ориентированных на экспорт. И в этой работе наш бизнес должен принимать самое активное участие", — заявил президент.