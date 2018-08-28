Ученые нашли дешевый способ определять содержание воды в нефти

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили недорогой способ определения количества воды в водонефтяной эмульсии, основанный на инфракрасном (ИК) методе, а также создали портативный прибор для проведения экспресс-анализа эмульсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Определение обводненности водонефтегазовых потоков — важная научная задача. Точная информация о количестве воды помогает эффективнее эксплуатировать скважину, принимать оптимальные решения по промысловой подготовке сырой нефти и вести учет дебита нефти – объёма, стабильно поступающего из источника в единицу времени.

Проблема влагометрии водонефтегазовых потоков пока не решена до конца из-за ряда серьезных ограничений популярных методов, чья точность зависит от многих факторов и зачастую невысока, считает заведующий кафедрой расходометрии нефти и газа ТюмГУ Сергей Никулин.

"У наиболее популярных сейчас СВЧ-методов есть свои минусы – зависимость точности измерений от солености и сортности нефти, от степени однородности потока. Их удается устранить, если использовать частоту излучения около 100 ГГц. Однако техническая реализация СВЧ-метода на такой частоте остается сложной и дорогостоящей", — рассказал он РИА Новости.

Исследование, опубликованное в "Вестнике ТюмГУ" , в качестве альтернативы СВЧ-методам предлагает ИК-методы, основанные на определении степени поглощения инфракрасного излучения в зависимости от количества воды.

"Мы показали высокую точность и разрешающую способность ИК-метода, изучив его применение при низком влагосодержании. Также мы представили опытный образец портативного прибора для экспресс-анализа водонефтяной эмульсии, работающий в длинноволновой области ближнего ИК-диапазона (1,6-2,4 мкм)", – сообщил Сергей Никулин.

По данным исследователей, главным ограничением ИК-метода остается измерение влагосодержания на очень малом участке поперечного сечения потока. Однако это ограничение можно преодолеть, если проводить измерения сразу в нескольких точках поперечного сечения потока эмульсии.

"Оптимальное количество этих точек можно определить из оценки степени гомогенности потока в тех или иных условиях. Конечно, это приведет к удорожанию метода, но можно использовать и относительно недорогие источники ИК-излучения. Мы провели эксперимент по апробированию ИК-метода на проливном стенде (в точках обводненности от 0 до 90% с шагом 10%)", – сообщил Сергей Никулин.

По мнению ученых, их результаты подтверждают целесообразность использования ИК-метода для определения влагосодержания в потоке сырой нефти, поскольку он относительно недорог и достаточно прост в технической реализации.