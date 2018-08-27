Россия должна удвоить объемы научных результатов, заявил Котюков

НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Россия в ближайшие шесть лет должна вдвое увеличить объемы научных результатов, что потребует более 30 тысяч исследователей, появятся 900 новых лабораторий, сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров предстоит, в частности, разработать национальный проект в сфере науки. Правительству при разработке этого нацпроекта требуется исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство планирует за шесть лет выделить порядка 546 миллиардов рублей на нацпроект по науке.

"Для того чтобы амбициозные цели национального проекта были достижимы, нам необходимо в ближайшие шесть лет объем научных результатов нарастить примерно в два раза. Для решения такой масштабной задачи нам нужно по всей стране более 30 тысяч новых исследователей, которые будут создавать новый результат", — сказал Котюков на пленарном заседании форума "Технопром-2018".

Он отметил, что новосибирский Академгородок создавался как центр коллективного пользования и скопления уникальных научных и образовательных компетенций для того, чтобы быть донором интеллектуального капитала для всей страны. По его словам, сегодня такую же задачу получил новый проект с рабочим названием "Академгородок 2.0".

"В рамках национального проекта сегодня предусматривается ряд очень важных направлений, которые должны способствовать развитию интеллектуального потенциала… С одной стороны, речь идет об обновлении не менее 50% приборной базы ведущих научных организаций, о развитии установок класса "мегасайнс", — сказал министр.

Котюков отметил, что в рамках разрабатываемого нацпроекта "Наука" предусматривается порядка 900 новых лабораторий, большинство из которых должны состоять и управляться молодыми исследователями. "Очень важно в рамках национального проекта наращивание объемов кооперационных связей между различными организациями независимо от принадлежности и географического расположения", — заключил он.