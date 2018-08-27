Российские ученые сделали шаг к созданию абсолютно невидимых материалов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Международная научная группа, состоящая из специалистов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва) и Политехнического университета Турина, разработала модель нового так называемого метаматериала, который позволит повысить точность работы наносенсоров в оптике и биомедицине за счет маскировки их от внешнего излучения. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Scientific Reports издательского дома Nature.
На данный момент учеными в разных странах мира накоплен опыт создания материалов и предметов, прозрачных для очень узкого диапазона излучения и скрывающих объекты только под определенным углом. Задача, которую ставят перед собой участники проекта ANASTASIA, состоит в том, чтобы обобщить опыт создания таких структур и разработать теорию, при помощи которой можно будет смоделировать, а затем и создать метаматериалы, скрывающие объекты под любым углом и в широком диапазоне.
Основной элемент метаматериала, смоделированного авторами нынешней работы, – так называемая метамолекула, состоящая из четырех цилиндров-диэлектриков из танталата лития радиусом 5 микрон. Образуя своего рода оболочку для наносенсора, диэлектрики взаимодействуют с излучением, и возникает так называемое состояние анаполя – неизлучающего рассеиваетеля, в результате объект становится невидимым для внешнего наблюдателя.
Для расчетов ученые использовали металлический проводник радиусом 2,5 микрона, имитирующий наносенсор и обладающий очень высоким волновым рассеиванием, что позволило провести расчеты для максимально возможного уровня излучения. Моделирование проходило в терагерцовом диапазоне, между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами.
"Есть ряд случаев, когда нужно сделать так, чтобы объект не взаимодействовал со светом – например, при доставке лекарств на наноуровне. Наша конечная цель – создать метамолекулу, в которой рассеяние от объекта и его оболочки будут встречаться, нейтрализуя друг друга и делая объект невидимым в соответствующем волновом диапазоне", – отметил Башарин.
Следующий этап исследования – экспериментальное создание предложенной структуры в лабораторных условиях – запланирован на осень 2018 года.