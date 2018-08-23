В РКС придумали, как круглосуточно поддерживать связь со спутниками

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) разработал новый способ управления перспективными спутниковыми группировками и круглосуточного поддержания связи с каждым из аппаратов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.

"Специалисты холдинга РКС разработали сетевую архитектуру управления для перспективных орбитальных группировок. Ее внедрение позволит круглосуточно поддерживать связь с каждым из аппаратов спутниковой группировки, повысить надежность системы управления и существенно сократить массогабаритные характеристики аппаратуры связи", — говорится в сообщении.

Новая концепция предполагает, что спутники будут работать в единой цифровой сети, в которой каждый из них выступает одновременно в роли объекта управления и ретранслятора для передачи информации на другие аппараты группировки.

По словам ведущего специалиста центра систем спутниковой связи РКС Андрея Самарова, сейчас в России применяются схемы управления "земля-борт" и двухъярусная система управления, когда команды со спутника на спутник могут передаваться через находящийся на геостационарной орбите спутник-ретранслятор. При этом, при работе через спутник на геостационарной орбите происходит большая задержка сигнала, а классическая схема управления "земля-борт" позволяет передавать или принимать информацию управления только когда спутник находится в зоне радиовидимости.

"Длительность такого окна зависит от высоты орбиты аппарата, поэтому такая схема неэффективна для низкоорбитальных систем связи. Наше решение предполагает, что каждый спутник будет одновременно на связи с несколькими соседними. Такая сеть будет очень надежна и адаптивна", — отметил Самаров.

Предлагаемое РКС решение особенно актуально для низкоорбитальных спутников. Для аппаратов, параметры орбиты которых близки к параметра орбиты Международной космической станции, продолжительность сеанса составляет всего 10–12 минут, после чего связь отсутствует 80 минут.