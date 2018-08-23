Космический грузовик "Прогресс МС-08" покинул МКС

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-08" отстыковали от Международной космической станции, сообщили в четверг в головном научном институте "Роскосмоса" — ЦНИИмаше.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции, 23 августа 2018 года транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-08" отстыковался от российского сегмента МКС", — говорится в сообщении.

Корабль покинул станцию в 05.16 мск, а его двигательная установка включилась в 05.19 мск, чтобы отвести "Прогресс" на безопасное расстояние от МКС.

Через неделю, 30 августа, сведут с орбиты и затопят. Его маршевый двигатель должен будет включиться на торможение в 04.23 мск и проработает три минуты, после чего корабль начнет сход с орбиты.

"В 04.58 "Прогресс МС-08" войдет в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдёт в 05.07 в несудоходном районе акватории Тихого океана", —отмечается в сообщении.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что за эту дополнительную неделю, на которую корабль задержится на орбите, планируется провести эксперимент "Изгиб" по изучению "движения корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации".