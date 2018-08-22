Рогозин планирует за год выправить ситуацию в космической сфере

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов и генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018 в Кубинке. 22 августа 2018

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов и генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018 в Кубинке. 22 августа 2018

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Экономическую ситуацию на ключевых предприятиях ракетно-космической отрасли выправят в течение года, сообщил журналистам в среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Есть промышленность, которая, как мы надеемся, будет выровнена нами, сначала, на первом этапе, в финансово-экономическом (отношении). Это, прежде всего, Центр Хруничева… и дальше РКК "Энергия" и другие проблемные предприятия. Наша задача — в течение года выправить экономику этих ключевых предприятий ", — сказал он на форуме "Армия-2018".