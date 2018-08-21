Тайна двух полов: как запрограммировать рождение мальчика

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. В народе ходит множество рекомендаций для тех, кто хочет зачать мальчика. Но все они не работают. Только используя статистические методы на больших объемах данных, ученые смогли выявить скрытые предпосылки, влияющие на соотношение полов среди новорожденных. Как с этим связаны высокие доходы родителей и регулярный секс — в материале РИА Новости.

Крокодиловы дети

Когда самка американского аллигатора (Alligator mississippiensis) подыскивает место для кладки, она фактически определяет пол потомства. Если в гнезде будет больше 33 градусов Цельсия, из яиц вылупятся только мальчики, при температуре ниже тридцати на свет появятся девочки.

Пол аллигаторов, как и многих видов крокодилов, определяется термочувствительным белком TRPV4, содержащимся в гонадах (половых железах) эмбрионов. При высокой температуре окружающей среды он открывает доступ в клетки ионам кальция. Это активирует гены, обеспечивающие развитие по мужскому типу, — участки ДНК, кодирующие антимюллеров гормон, и ген Sox9. Некоторые биологи считают, что регуляция пола потомства позволяет аллигаторам и крокодилам поддерживать оптимальное для выживания вида соотношение, когда на десять самок приходится один самец.

У человека диспропорция числа мальчиков и девочек при рождении противоположная (103 к 100), а прямых способов повлиять на пол при зачатии не найдено. Однако колебания количества новорожденных того или иного пола (например, так называемый эффект войны) заставляют предположить, что появление на свет мальчика или девочки — не случайность, а наиболее вероятный исход в тех или иных условиях. Человечество как биологический вид вполне может придерживаться определенной стратегии размножения, а значит, должны быть физиологические механизмы, обеспечивающие соотношение полов, необходимое для выживания вида.

© CC0 Пол детенышей крокодилов и аллигаторов зависит от температуры окружающей среды в том месте, куда самка откладывает яйца. © CC0 Пол детенышей крокодилов и аллигаторов зависит от температуры окружающей среды в том месте, куда самка откладывает яйца.

Слабый сильный пол

Во всех странах мира мальчиков рождается больше, чем девочек. Есть данные , что Казахстан и Науру — исключение, там больше младенцев женского пола (93 к 100), но это не меняет общей картины — человек как биологический вид пытается воспроизвести больше самцов.

При этом, учитывая плохую выживаемость мальчиков при эмбриональном развитии (по разным оценкам, среди выкидышей и мертворожденных — до 70 процентов плодов мужского пола), большинство специалистов сходятся во мнении, что при оплодотворении мальчики получаются почти в два раза чаще.

С другой стороны, международная группа ученых под руководством кембриджского генетика Стивена Орзака не так давно показала, что при искусственном оплодотворении мальчиков и девочек зачинается поровну, а эмбрионы женского пола так же часто (если не чаще) гибнут в период внутриутробного развития. Мальчики умирают в первые недели беременности и на сроке 28-35 недель, для девочек чаще оказывается фатальным второй триместр беременности. Орзак предполагает, что эти результаты можно перенести и на оплодотворение естественным путем, что опровергает теорию о выносливости женских эмбрионов.

© CC BY 4.0 / United Nations Population Division. World Population Prospects: 2017 Revision. The World Bank Соотношение полов новорожденных (мальчики — девочки) по странам. Данные Всемирного банка за 2016 год. © CC BY 4.0 / United Nations Population Division. World Population Prospects: 2017 Revision. The World Bank Соотношение полов новорожденных (мальчики — девочки) по странам. Данные Всемирного банка за 2016 год.

Воздержание + стресс = девочка

Однако опровергнуть устоявшееся мнение о феноменальной живучести сперматозоидов, несущих Х-хромосому, пока не удалось. Известно, что, когда сперма попадает в неблагоприятные условия, например, кислую среду во влагалище, Y-сперматозоиды (мальчики) погибают сразу, а X-сперматозиоды (девочки) держатся до последнего и даже могут дойти до финиша.

Девочка, скорее всего, родится, если перед зачатием хотя бы две недели не заниматься сексом (доказано, что благодаря этому в сперме увеличивается содержание Х-сперматозоидов), а сам половой акт провести сразу после овуляции (выхода яйцеклетки из яичника в яйцевод). В это время гормональный фон женщины благоприятствует зачатию девочек.

Кроме того, при высоком уровне стресса у матери и при неблагоприятных экологических условиях (загрязнении воздуха или резких перепадах температур) также больше шансов произвести на свет дочку. Однако непонятно, на каком этапе происходит отсев: Х-сперматозоиды чаще добираются до яйцеклетки, или плоды женского пола более выносливы, чем мужские эмбрионы.

Высокий доход + частый секс = мальчик

Часть исследователей, впрочем, склоняются к тому, что девочек больше рождается во времена стабильности, а в годы социальных и экономических неурядиц среди новорожденных преобладают мальчики. Этим, кстати, можно было бы объяснить "эффект войны" — резкий рост числа младенцев мужского пола в первые месяцы после начала боевых действий.

Британский биолог Роджер Хьюз считает, что формирование женских особей более затратно для популяции в материальном, энергетическом и временном плане, поэтому в неспокойные времена разумнее использовать доступные ресурсы для производства самцов: у мальчика с легкостью может быть десять, двадцать, пятьдесят детей. Даже в случае гибели сообщества его половые клетки (сперматозоиды) могут достичь другой популяции, оплодотворить ее яйцеклетки и сохранить генетическую информацию.

Эволюционный биолог Роберт Триверс, наоборот, полагает, что производство самцов — более энергозатратный процесс, поэтому "инвестировать" в мальчиков способны только родители с высоким социальным статусом, под которым он понимает низкий уровень стресса и хорошее здоровье. Люди же с низким статусом не могут быть уверены, что выносят мальчика, поэтому у них чаще рождаются девочки, которые гарантируют генетическому материалу родителей хоть какое-то будущее.

С точки зрения отдельных особей, а не всей человеческой популяции больше шансов родить мальчика у тех, кто чаще занимается сексом. Анализируя рождаемость в Австралии, ученые выяснили, что среди детей, зачатых в первые месяцы после свадьбы, мальчиков больше, чем девочек (109,4 к 100). Также младенцы мужского пола преобладают у матерей с более высоким артериальным давлением и у тех, чья диета перед беременностью содержала много калорийных продуктов.

Единственное, что точно никак не влияет на пол ребенка, — это количество однополых детей в семье. Как показали исследования, в сперме мужчин, имеющих только сыновей, и отцов девочек соотношение Х- и Y-сперматозоидов одинаковое.