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Эффективная диета: ученые выяснили, что происходит с микрофлорой кишечника

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© Fotolia / StockPhotoProДиетологДиетолог
© Fotolia / StockPhotoPro
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта приняли участие в масштабном исследовании, установившем, как меняется микрофлора кишечника при краткосрочном изменении диеты. Оказалось, что всего двух недель сбалансированного питания достаточно, чтобы состав микроорганизмов в кишечнике ощутимо изменился.  

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Поисковые системы по запросу "индивидуальная диета" выдают сотни сайтов с предложениями, отзывами и рекомендациями. Пользу ставшего модным сбалансированного питания по персонально разработанной программе признают и ученые. Однако до сих пор оставалось неизвестным, как именно подобная диета влияет на микрофлору кишечника. 

Сотрудники БФУ совместно с коллегами из других российских вузов провели масштабное экспериментальное исследование, чтобы выяснить, достаточно ли двухнедельной диеты, чтобы изменить состав микроорганизмов в кишечнике. 

"Идея эксперимента сформулирована нашими партнерами, мы осуществляли техническую реализацию части этапов, включая подготовку проб и высокопроизводительное секвенирование", – сообщил один из авторов исследования, сотрудник Института живых систем БФУ Алексей Корженков. 

На первом этапе участники этого довольно деликатного проекта заполнили анкету, указав, с какой регулярностью употребляют тот или иной продукт. Например, морковь – ежедневно, сосиски – дважды в неделю. 

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Затем ответили, как часто курят, прибегают к алкоголю, сколько спят, какие лекарства принимают. На следующей стадии ученые провели клинический анализ микробиоты кишечника респондентов, разработали индивидуальную диету для каждого. А спустя две недели провели повторный анализ, сравнив результаты. Оказалось, что даже такая непродолжительная диета сказывается на микрофлоре кишечника со знаком "плюс".

В исследовании приняли участие 207 человек (110 мужчин и 97 женщин) в возрасте от 18 до 64 лет. Разработанная для них диета включала два набора рекомендаций – индивидуальный и базовый. 

Ученые предложили всем добровольцам минимизировать в своем рационе долю сахара, соли, насыщенных жиров. Посоветовали снизить потребление "пустых калорий" (сладкая газировка, выпечка, майонез), выпивать достаточное количество воды.  

Индивидуальная часть диеты строилась на основе данных, предоставленных испытуемыми. Если кто-то, допустим, перебирал по части картофеля, ему советовали сократить его употребление до двух раз в неделю. 

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До и после диеты исследователи проанализировали состав микроорганизмов в кишечнике (их суммарное разнообразие превысило 600 видов микроорганизмов). Для сравнения результатов ученые рассчитали так называемый коэффициент сходства Брея – Кертиса. Он применяется, чтобы определить, насколько похож видовой состав двух групп животных. 

Данный коэффициент рассчитывается через численность видов, уникальных и общих для двух групп, изменяясь от 0 (абсолютно идентичный состав) до 1 (абсолютно различный состав). В эксперименте коэффициент схожести микрофлоры кишечника до и после двухнедельной диеты оказался равным 0,45. Аналогичный показатель у представителей контрольной группы, которые питались по обычному меню, оказался вдвое меньше – 0,26. 

Специалисты полагают, что результаты их работы могут подтолкнуть к созданию на основе полученных данных о микрофлоре кишечника эффективных индивидуальных диет. 

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Исследование проводилось при участии Университета ИТМО, МФТИ, Новосибирского государственного университета, Медико-генетического научного центра, Университета Джорджа Мейсона, Гронингенского университета и Института микробиологии имени С.Н. Виноградского РАН.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nutrients. 

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