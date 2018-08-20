Ученые предупредили о климатической угрозе в Сибири

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ученые сообщили об угрозе образования термокарстовых озер в Сибири и на Аляске, сообщает Science Alert.

Исследование обнаружило, что в Сибири все чаще появляются термокарстовые озера.

Подобный процесс возникает в случае, когда наблюдается таяние большого количества подземного льда. Это провоцирует проседание земной поверхности. Однако куда более существенные последствия подобного явления связаны с его влиянием на таяние вечной мерзлоты.

"Когда термокарстовые озера формируются, они существенно ускоряют таяние вечной мерзлоты", — отметила Кейти Уолтер Энтони из Университета Аляски.

Подобные процессы чреваты выбросами двуокиси углерода и метана, содержащегося во льдах, что усугубляет процессы глобального потепления.

Издание отмечает, что только в прошлом году в Сибири было обнаружено около двухсот мест, которые по внешним признакам схожи с термокарстовыми озерами.

"Спустя несколько десятилетий рост термокарстовых озер приведет к тому, что углерода будет выделяться больше, чем озеро сможет удержать в случае замерзания", — заявил один из авторов исследования Гуидо Гроссе из Института Альфрреда Вегенера.

Издание отмечает, что на сегодняшний день вечная мерзлота покрывает 24 процента поверхности суши в Северном полушарии. На некоторых участках в Арктике ее глубина составляет до 80 метров.