При строительстве подхода к Крымскому мосту нашли древние останки кита

Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения Таврида в Крыму. Архивное фото

Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения Таврида в Крыму. Архивное фото

КРАСНОДАР, 17 авг — РИА Новости. Скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях миллионы лет, найден на участке будущей железной дороги-подхода к Крымскому мосту, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"На Керченском полуострове ученые обнаружили окаменевшие костные останки млекопитающего, которые пролежали в геологических слоях около 10 миллионов лет. Фрагменты скелета – позвоночный столб и ребра – были найдены в ходе археологических исследований, предваряющих строительство железной дороги-подхода к Крымскому мосту", — сообщает инфоцентр.

Как отмечается, окаменелости залегали на небольшой глубине – около метра от земной поверхности. Как сообщается, эксперты-палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию – предку современных усатых китов, достигающих в длину более 30 метров. Древний кит, скелет которого найден, вырос почти до 5 метров. Он обитал в Сарматском море, занимавшем в том числе территорию современного Керченского полуострова, сообщается в релизе.

"Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне", — приводятся в сообщении слова научного сотрудника Института археологии РАН Сергея Язикова.

"Находка … является большой удачей для палеонтологов. Ее главная ценность в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Черепные кости не сохранились, но полностью представлен позвоночный столб – от грудного отдела до хвостового. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто. Хорошо видна структура костной ткани. Это позволит нам изучить останки животного минувших эпох очень корректно и получить полезную информацию о строении древнего организма", — цитируется ведущий методист Зоологического музея Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев.

Инфоцентр обращает внимание, что Крымский мост и подходы к нему строятся в регионе с уникальной историей. "Вопрос сохранения культурного наследия был одним из ключевых еще на этапе предпроектных изысканий, а затем – при разработке проектов моста и подходов. Важно было запроектировать объекты, не затрагивая исторические памятники, а все, что может попасть в зону будущей стройки, исследовать и сохранить для потомков", — говорится в сообщении.

До начала большой стройки ученые провели масштабную археологическую разведку: обследовали свыше 500 гектаров территорий, выполнили геоакустическую и геомагнитную съемку. На участках будущего строительства обнаружены десятки объектов археологического наследия. В ходе раскопок специалисты сделали около миллиона находок. Из них более 100 тысяч артефактов, представляющих научную ценность, поэтапно передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса, сообщает пресс-служба Крымского моста.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Сдача моста железнодорожникам запланирована на декабрь 2019 года.