На спутниках ГЛОНАСС протестируют аппаратуру лазерной связи

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Производитель спутников системы ГЛОНАСС намерен протестировать на них аппаратуру лазерной связи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" (производитель космических аппаратов ГЛОНАСС).
"Следующим этапом тестирования работы межспутниковой лазерной навигационно-связной системы станет проверка межспутниковой связи. Специалисты организуют сеанс, в ходе которого между собой будут устанавливать связь оба спутника "Глонасс-М", несущих на борту аппаратуру системы", — говорится в сообщении.
Конкретные сроки в сообщении не уточняются.
В то же время в сообщении говорится, что до настоящего момента проведено 15 сеансов связи спутников по лазерному каналу с наземными станциями.
Межспутниковая лазерная навигационно-связная система предназначена для сравнения расхождений бортовых часов на спутниках, обмена информацией между космическими аппаратами системы ГЛОНАСС, а также для передачи этой информации на наземные пункты. Цель таких измерений – повысить точность навигационных определений и улучшить качество услуг спутниковой навигации.