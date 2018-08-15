МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Компания Lockheed Martin получила контракт от ВВС США на 2,9 миллиона долларов для разработки трех спутников нового поколения, способных оповещать о приближающихся ракетах, сообщает издание Space News.
"ВВС хотят новый комплекс, предупреждающий о приближении ракеты, в большей степени способный противостоять противокосмическому оружию, разрабатываемому Китаем и Россией", — пишет издание.
Представитель Lockheed Martin Чип Эшенфельдер заявил, что компания "будет тесно сотрудничать с ВВС по быстрой разработке более продвинутого, стабильного потенциала в предупреждении о ракетах у спутников".
"Мы понимаем необходимость все делать быстро, совершенствуя нашу позицию, касающуюся национальной безопасности, по отношению к возникающим угрозам в мире", — приводит издание слова Эшенфельдера.