МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Внесения изменений в существующее законодательство необходимо для привлечения частных компаний и инвестиций в космическую отрасль, считает вице-президент Международной ассоциации участников космической деятельности, член Совета РАН по космосу Валентин Уваров.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что возрождение российской космонавтики будет связано с привлечением частного инвестора.

"Что надо сделать, чтобы обеспечить приток частных инвестиций и вхождение новых игроков в космический бизнес? В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что сложившаяся нормативно-правовая и нормативно-техническая база ориентирована на участие в космической деятельности государства как субъекта", — рассказал Уваров РИА Новости.

Для привлечения частных инвесторов "требуется целый комплекс мероприятий, в том числе направленных на совершенствование нормативно-правой базы, включая облегчение лицензирования на осуществление космической деятельности, смягчение требований, содержащихся в нормативно-технических документах — ГОСТах, положения и т.п", сказал эксперт. "В отношении лицензирования необходимо определить исчерпывающий список требований и провести водораздел между тем, когда частные компании, работающие на космос, должны получать лицензию, а когда нет", — отметил он.

По его словам, Россия находится в самом начале пути формирования необходимой нормативной базы.

Уваров напомнил, что формирование благоприятных условий для привлечения частных компаний в космическую сферу зафиксировано в принятых в 2013 году Основах госполитики в области космической деятельности на период до 2030 года. Однако это положение не получило дальнейшей конкретизации.

"В этой связи полезно обратиться к опыту наших американских партнеров, которые уже на протяжении более чем тридцати лет создают эти самые "благоприятные условия" для вхождения в космическую деятельность своего бизнеса и тем самым способствуют притоку инвестиций в эту сферу экономики", — рассказал Уваров.

Он напомнил, что еще в 1984 году в США был принят закон о коммерческих космических запусках, который направлен на поощрение создания частных ракет-носителей и предоставление соответствующих пусковых услуг. Затем в 2004 году был принят целый пакет законов, в том числе о содействии развитию частной пилотируемой космонавтики, коммерческого космического транспорта и об учреждении должности младшего руководителя НАСА по коммерческому космическому транспорту, а также новый закон о коммерческих космических запусках.

По его словам, начинать надо с закрепления в российском законодательстве определения субъектов частного сектора космической деятельности. Такого определения нет как в документах верхнего уровня, так и в организационно-распорядительных документах Роскосмоса. Не получило развития и положение Основ госполитики в области космической деятельности о целесообразности привлечения высших учебных заведений, малого и среднего бизнеса к выполнению заказов и проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отмечает Уваров.

Помимо того, эксперт обращает внимание на своеобразную коллизию, когда российское законодательство о государственно-частном партнерстве "не видит" космическую деятельность. По его словам, в сферу регулирования Закона о государственно-частном партнерстве в Российской Федерации космические объекты не входят.

"Поэтому озвученное ранее намерение компании "С7 Космические транспортные системы" взять российский сегмент МКС в концессию неосуществимо уже потому, что "космические объекты" не входят в перечень объектов, которые могут быть предметом соглашения о государственно-частном партнерстве. В свою очередь возникают проблемы с определением МКС как "космического объекта", так как в Законе о космической деятельности это понятие не раскрыто, а по смыслу этого закона, к космическим объектам относится только наземная космическая инфраструктура", — сообщил Уваров.

"Таким образом, нормы, принципы и задачи, зафиксированные в существующей законодательной базе как в части развития государственно-частного партнерства, так и в отношении создания условий для участия частного бизнеса в космической деятельности, требуют конкретизации и принятия соответствующих организационно-распорядительных и юридических мер", — подчеркивает эксперт.