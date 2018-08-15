РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Эксперт объяснил, что нужно для привлечения "частников" в космос

0470
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю из космоса. Архивное фотоВид на Землю из космоса. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Внесения изменений в существующее законодательство необходимо для привлечения частных компаний и инвестиций в космическую отрасль, считает вице-президент Международной ассоциации участников космической деятельности, член Совета РАН по космосу Валентин Уваров.

Ракеты-носители Протон-М. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Источник рассказал о планах трех пусков ракет "Протон" на 2019 год
Ранее генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что возрождение российской космонавтики будет связано с привлечением частного инвестора.

"Что надо сделать, чтобы обеспечить приток частных инвестиций и вхождение новых игроков в космический бизнес? В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что сложившаяся нормативно-правовая и нормативно-техническая база ориентирована на участие в космической деятельности государства как субъекта", — рассказал Уваров РИА Новости.

Для привлечения частных инвесторов "требуется целый комплекс мероприятий, в том числе направленных на совершенствование нормативно-правой базы, включая облегчение лицензирования на осуществление космической деятельности, смягчение требований, содержащихся в нормативно-технических документах — ГОСТах, положения и т.п", сказал эксперт. "В отношении лицензирования необходимо определить исчерпывающий список требований и провести водораздел между тем, когда частные компании, работающие на космос, должны получать лицензию, а когда нет", — отметил он.

В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Один из разработчиков "Ангары" рассказал о возможных коммерческих запусках
По его словам, Россия находится в самом начале пути формирования необходимой нормативной базы.

Уваров напомнил, что формирование благоприятных условий для привлечения частных компаний в космическую сферу зафиксировано в принятых в 2013 году Основах госполитики в области космической деятельности на период до 2030 года. Однако это положение не получило дальнейшей конкретизации.

"В этой связи полезно обратиться к опыту наших американских партнеров, которые уже на протяжении более чем тридцати лет создают эти самые "благоприятные условия" для вхождения в космическую деятельность своего бизнеса и тем самым способствуют притоку инвестиций в эту сферу экономики", — рассказал Уваров.

Он напомнил, что еще в 1984 году в США был принят закон о коммерческих космических запусках, который направлен на поощрение создания частных ракет-носителей и предоставление соответствующих пусковых услуг. Затем в 2004 году был принят целый пакет законов, в том числе о содействии развитию частной пилотируемой космонавтики, коммерческого космического транспорта и об учреждении должности младшего руководителя НАСА по коммерческому космическому транспорту, а также новый закон о коммерческих космических запусках.

По его словам, начинать надо с закрепления в российском законодательстве определения субъектов частного сектора космической деятельности. Такого определения нет как в документах верхнего уровня, так и в организационно-распорядительных документах Роскосмоса. Не получило развития и положение Основ госполитики в области космической деятельности о целесообразности привлечения высших учебных заведений, малого и среднего бизнеса к выполнению заказов и проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отмечает Уваров.

Пуск ракеты-носителя Союз-2.1А. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
Эксперт рассказал, почему Россия потеряла рынок космических пусковых услуг
Помимо того, эксперт обращает внимание на своеобразную коллизию, когда российское законодательство о государственно-частном партнерстве "не видит" космическую деятельность. По его словам, в сферу регулирования Закона о государственно-частном партнерстве в Российской Федерации космические объекты не входят.

"Поэтому озвученное ранее намерение компании "С7 Космические транспортные системы" взять российский сегмент МКС в концессию неосуществимо уже потому, что "космические объекты" не входят в перечень объектов, которые могут быть предметом соглашения о государственно-частном партнерстве. В свою очередь возникают проблемы с определением МКС как "космического объекта", так как в Законе о космической деятельности это понятие не раскрыто, а по смыслу этого закона, к космическим объектам относится только наземная космическая инфраструктура", — сообщил Уваров.

"Таким образом, нормы, принципы и задачи, зафиксированные в существующей законодательной базе как в части развития государственно-частного партнерства, так и в отношении создания условий для участия частного бизнеса в космической деятельности, требуют конкретизации и принятия соответствующих организационно-распорядительных и юридических мер", — подчеркивает эксперт.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена