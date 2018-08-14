В Крыму ученые Роскосмоса проверили работу ГЛОНАСС

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сотрудники головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш оценили эффективность использования технологий спутниковой навигации по ГЛОНАСС на транспортных магистралях и в сельскохозяйственных зонах Крыма.

Институт стал известен широкой общественности после задержания по подозрению в госизмене своего сотрудника Виктора Кудрявцева, который подозревается в передаче за рубеж информации о российских гиперзвуковых технологиях.

"Маршрут экспедиции пролегал вдоль южного берега Крыма, в городах Симферополь и Севастополь, а также в окрестностях Крымского моста и в районах земледелия городов Белореченск, Армянск и Красноперекопск. В процессе испытаний собраны необходимые данные. В настоящее время проводится их обработка", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦНИИмаш.

Эксперимент проводился по запросу правительства Крыма, где внедрение навигационных технологий предусмотрено ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года".

В рамках эксперимента оценивалась возможность навигации с помощью ГЛОНАСС и других спутниковых систем, изучалась помеховая обстановка, которая может сказаться на работе спутниковой навигации. Специалисты ЦНИИмаш также провели оценку возможности использования сервисов высокоточного позиционирования для нужд транспортной сферы и сельского хозяйства.

Ранее сотрудники ЦНИИмаш совместно с китайскими коллегами проверили работу спутниковых систем ГЛОНАСС и BeiDou на маршруте "Нового шелкового пути". Оказалось, что российская глобальная навигационная спутниковая система в Китае работает хуже, чем национальная региональная китайская система BeiDou, а в России обе системы показывают одинаковые результаты по точности. Полученные данные ЦНИИмаш тогда назвали "интересными".