МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Безэкипажный катер "Глайдерон" из Самары победил в конкурсе презентаций на всероссийских соревнованиях по морской робототехнике "Аквароботех-2018", которые проходят во Владивостоке в августе-сентябре, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Организаторами первенства выступают ФПИ и коллегия Военно-промышленной комиссии России. В первенстве примут участие 10 команд силовых ведомств, девять команд разработчиков и производителей робототехники и 30 команд российских вузов. Команды будут соревноваться по направлениям телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов, а также безэкипажных катеров, пояснили в ФПИ.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.