МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Безэкипажный катер "Глайдерон" из Самары победил в конкурсе презентаций на всероссийских соревнованиях по морской робототехнике "Аквароботех-2018", которые проходят во Владивостоке в августе-сентябре, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Всего на экспертизу поступили 22 презентации, 10 работ представили производители и разработчики, 12 – команды российских вузов. Наивысшая оценку в 10 баллов эксперты присудили презентации безэкипажного катера "Глайдерон" разработки научно-промышленной группы "Мако" (Самара)", — рассказали в ФПИ.

Организаторами первенства выступают ФПИ и коллегия Военно-промышленной комиссии России. В первенстве примут участие 10 команд силовых ведомств, девять команд разработчиков и производителей робототехники и 30 команд российских вузов. Команды будут соревноваться по направлениям телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов, а также безэкипажных катеров, пояснили в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.