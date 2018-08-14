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Школьники из России и США вместе создали робота для участия в соревнованиях

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© Fotolia / Sarah HolmlundРобот. Архивное фотоРобот. Архивное фото
© Fotolia / Sarah Holmlund
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МЕХИКО, 14 авг – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Команда российских школьников принимает участие в крупном международном конкурсе по робототехнике First Global Challenge в Мексике, где представит созданного вместе с американскими подростками робота.

Участники сборной команды России по физике на 49-й Международной физической олимпиаде в Португалии. 28 июля 2018
© Фото : пресс-служба Минобрнауки России
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По словам капитана российской команды Ксении Балясниковой, сам робот обычно собирается заранее, однако российской команде его вовремя не доставили.

"Поэтому мы скооперировались с одной из американских робототехнических школ, вместе с ними построили его, скоро он будет привезен в Мехико для конкурса. Мы даже заранее приехали сюда, чтобы потренироваться с ним", — рассказала Балясникова РИА Новости.

Конкурс организует неправительственная организация, собирая на него школьников до 19 лет со всего мира. "В 2017 году в конкурсе участвовали 167 стран, в этом — более 190", — сообщил глава российской делегации, руководитель детского клуба "Роботрек" из Москвы Николай Сметанин.

По его словам, соревнования нацелены на постройку робота, который будет иметь возможность по своим техническим параметрам строить энергетические цепи, доставляющие до потребителя экологически чистую энергию. "Кто быстрее и качественнее сделает робота, тот и выиграет", — заметил Сметанин.

Книги и учебники. Архивное фото
© Fotolia / xy
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Он сказал, что в 2017 году российская команда впервые участвовала в First Global Challenge и заняла 151 место. "В этом году попытаемся быть ближе к лидерам и даже постараемся победить", — подчеркнул Сметанин.

Одной из целей конкурса является пропаганда системы образования STEAM (наука, технология, инжиниринг, искусство и математика). "Она принята почти во всем мире, у нас в стране она известна, но как официальная система образования не принята, мы немного запаздываем", — отметил Сметанин.

Члены команды Дмитрий Парамошин и Даниил Понизов сообщили, что в России ими был сделан настоящий робот-сапер. "Мы выступали с ним на различных конференциях, часто выигрывали, но сказать, что у него большая востребованность в России, нельзя. Нам приходится самим искать спонсоров, обращаться в организации типа Минобороны. Надеюсь, в Мексике это кого-то заинтересует, и мы найдем людей, для кого это будем делать, кто нас будет спонсировать", – отметил Понизов.

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