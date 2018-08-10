Российские биологи узнали, как старость влияет на восстановление почек

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Ученые из МГУ выяснили, как дряхление организма влияет на восстановление почек после массовой гибели их клеток. Результаты этих опытов ускорят создание лекарств для защиты почек пожилых людей, пишут ученые в статье в журнале Cell Cycle.

"Мы показали, что старение ассоциируется с накоплением поврежденных биологических структур в почке, в том числе белков, липидов, нуклеиновых кислот и органелл. Почки становятся "старыми" в тот момент, когда достигается некое пороговое значение таких изменений",— рассказывает Егор Плотников, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ключевую роль в процессе старения играют митохондрии, "энергетические станции" клеток, обладающие своей собственной ДНК. Когда они плохо справляются со своими функциями, в клетках возникает хронический недостаток "энерговалюты", молекул АТФ, из-за чего возникают такие старческие заболевания, как болезнь Альцгеймера и диабет. До сих пор считалось, что эти болезни возникают из-за мутаций в ДНК митохондрий, которые нельзя повернуть вспять.

Год назад Плотников и его коллеги выяснили, как процесс старения митохондрий замешан в развитии почечной недостаточности у пожилых людей, наблюдая за тем, что происходило в почках молодых и престарелых крыс, чье кровоснабжение периодически нарушалось искусственным путем.

Как тогда обнаружили ученые, пожилые почки гораздо хуже переносят подобные перебои в кровоснабжении из-за того, что они хуже справляются с выводом поврежденных митохондрий, главных "энергостанций" клеток людей и других живых существ. Это приводит к массовой гибели клеток почки и их отказу.

В своей новой работе Плотников и его единомышленники выделили более полный набор факторов, который мешает пожилым почкам восстанавливаться после подобных сбоев в их кровоснабжении. Для этого биологи проанализировали несколько тысяч исследований, посвященных острой почечной недостаточности, и отобрали те, которые касались особенностей почек пожилых пациентов.

Оказалось, что общее число таких работе не превышает и десяти, что заставило российских биологов самостоятельно сформулировать перечень проблем, возникающих в работе митохондрий и других частей клеток почек после развития острой недостаточности.

К примеру, они показали, что на вероятность восстановления почек влияет не только их способность выводить поврежденные митохондрии, а также обрывки белков и других молекул, но и то, насколько часто в них развиваются острые или хронические воспаления.

Соответственно, препараты, ускоряющие вывод и разрушение фрагментов поврежденных митохондрий и при этом подавляющие воспаления, могут стать одними из самых эффективных средств для спасения почек пожилых людей. Как надеются ученые, дальнейшие опыты и наблюдения помогут им создать подобные средства уже в ближайшие годы.