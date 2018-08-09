Тюменский университет начнет готовить специалистов по освоению Арктики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 авг — РИА Новости. Тюменский индустриальный университет запустит образовательную программу по подготовке специалистов, которые будут востребованы в Арктике, практическим полигоном станет Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает пресс-служба вуза.

В рамках программы "Арктическая проектная магистратура", которая стартует с 1 сентября, в университете объединят несколько магистерских направлений, в частности связанных с морским бурением, геонавигацией, системами автоматизации и управления.

"Проектная образовательная программа "Арктическая магистратура" соединит в себе все процессы, которые будут востребованы в Арктике. Тюменский индустриальный университет поставил перед собой амбициозную задачу – подготовить специалистов, обладающих компетенциями, необходимыми для современного освоения и развития северного форпоста страны", — подчеркивает пресс-служба вуза.

Отмечается, что студентам предстоит изучить окружающую среду полярных регионов, ознакомиться с перспективами освоения энергетических ресурсов Арктики и геополитическими аспектами мировой нефтегазовой отрасли. Они также займутся социально-экономическими вопросами, например, взаимодействием компаний, работающих в топливно-энергетическом комплексе, и живущих на севере аборигенов.

"Полигоном для исследований станет Ямало-Ненецкий автономный округ. На примере этой территории магистранты будут заниматься особенностями морского бурения в Арктике, а также ведением работ в условиях вечной мерзлоты", — говорится в сообщении.

К реализации проекта подключатся пять кафедр вуза. При этом, как пояснили в университете, в арктическую магистратуру поступать отдельно студентам не придется – этот модуль станет частью образовательной программы для тех, кто обучается по ряду профильных направлений.