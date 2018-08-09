Клад времен Бориса Годунова передадут в Государственный исторический музей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Найденный в Подмосковье уникальный клад — керамический сосуд начала XVII века с более чем шестью сотнями серебряных монет, отчеканенных во время царствований Ивана Грозного и Бориса Годунова, и, по-видимому, принадлежавший зажиточной семье, будет передан в Государственный исторический музей, сообщила РИА Новости заместитель директора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.

"Клад в ближайшее время будет передан Государственному историческому музею", — сказала она.

Находка была сделана во время охранных раскопок перед строительством автотрассы в Павлово-Посадском районе. Размеры нынешнего клада в два-три раза больше обычных "крестьянских" кладов XVI — начала XVII века, в которых было от 100 до 300 серебряных копеек. Как предполагают исследователи, кубышка могла быть собрана в результате удачной торговой операции — например, продажи урожая.

Всего в кубышке археологи нашли шесть рублей 23 копейки. "Для того времени это доход людей за целую жизнь. На эти деньги можно было построить большой дом", — сказала Энговатова.

Она подчеркнула научную ценность найденного материала. "Для нас необычайно важна целостность клада. Просто набор отдельных монет в количестве шести сотен штук — это для науки, как говорится, ни о чем. Но то, что все монеты сейчас лежали в одной кубышке и она лежала в хорошем археологическом контексте, — вот это очень ценно, потому что дает нам маркер времени", — сказала Энговатова.