Путин намерен заслушать доклады о развитии ракетно-космической отрасли

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин намерен заслушать доклады по развитию ракетно-космической отрасли, в частности, по созданию носителя сверхтяжелого класса, по пилотируемой программе и строительству космодрома Восточный.

"Некоторое время назад правительству и Роскосмосу я дал ряд поручений, касающихся наращивания орбитальной группировки, создания носителя сверхтяжелого класса, реализации пилотируемой программы, завершения строительства космодрома Восточный", — напомнил Путин. "Рассчитываю сегодня услышать, как выполняются эти поручения", — подчеркнул он.

"У России есть все необходимые конструкторские, инженерные, технические возможности для реализации этих проектов", — подчеркнул президент.

Путин отметил, что космическая отрасль для России имеет стратегическое значение. "Ее уверенное, поступательное развитие необходимо для национальной безопасности, укрепления научного потенциала и создания инновационных производств", — заявил он. "Исследование и освоение космоса, использование открывающихся возможностей в интересах экономики, социальной сферы — это важнейшие направления технологического прорыва России", — убежден президент РФ.

Путин предложил обсудить программы развития ракетно-космической промышленности, а также дополнительные меры по обеспечению устойчивости отрасли и ее сбалансированной работы.

В совещании принимают участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, зампред правительства Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, заместитель главкома ВКС — командующий Космическими войсками Александр Головко, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.