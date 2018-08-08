Чемпионы выносливости: комнатные растения, о которых можно забыть

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Окультуренная флора обычно плохо переносит нехватку солнечного света и влаги. Исключение — выходцы из пустынь и степей. Их ткани и метаболизм идеально приспособлены для длительного хранения влаги и питательных веществ. О самых выносливых комнатных растениях — в материале РИА Новости.

Пришельцы из другого полушария

"Алоэ, кактусы — родом из засушливых областей и практически не требуют внимания", — рассказывает РИА Новости Галина Слабунова, экскурсовод отдела тропических и субтропических растений Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН.

Алоэ принадлежат к суккулентам. Это название, происходящее от латинского слова "сок", указывает на то, что растение запасает много воды в особых крупных клетках в разных частях организма.

"Насчитывают более четырехсот видов алоэ. У нас больше всего распространено древовидное алоэ — благодаря лекарственным свойствам. В природе это крупное дерево. Когда оно вырастает до десяти метров в высоту и полуметра в обхвате, наступает цветение", — продолжает эксперт.

На родине суккулентов в Африке или Южной Америке дожди — большая редкость, поэтому местные растения научились добывать влагу даже из тумана, как, например, чилийские кактусы в пустыне Атакама.

Тело чилийских кактусов на две трети состоит из сока и слизи — вязкого сладкого сиропа. Слизь лучше сохраняется в межклеточном пространстве, чем обычная жидкость, и такие растения почти не требуют полива.

Некоторые суккуленты на 95 процентов состоят из воды. Как правило, это однолетники. Они очень медленно расходуют влагу из листьев, растягивая "удовольствие" на весь жизненный цикл.

В зимнее время в средней полосе, где не хватает Солнца, чилийские кактусы искусственно вводят в состояние покоя, снижая температуру окружающей среды до трех-пяти градусов Цельсия, перестают поливать. Пока кактусы "спят", о них можно забыть.

Как показали работы ученых из Никитского ботанического сада в Крыму, готовясь к состоянию покоя, суккуленты, в частности опунция, активно запасают аскорбиновую кислоту и фенольные соединения, которые, вероятно, служат криопротекторами, позволяющими не разрушить клетки при замерзании.

Суккуленты и кактусы пробуждаются в марте, тогда их можно поливать, но не сильно, чтобы не загнили корни.

"Если в это время кактусам дать минеральные удобрения, они ответят дружным цветением. Поскольку кактусы живут среди щебнистой почвы, органическая подкормка им не подходит", — поясняет Слабунова.

Комнатные суккуленты — это хавортии, гастерии, представители семейства аизовых — аптения, триходиадема, платицериум, литопсы ("живые камни"), африканские сенецио, всевозможные виды толстянок, в том числе популярное каланхоэ Блоссфельда — "денежное дерево".

Кстати, именно в толстянках открыли новый тип фотосинтеза — метаболизм органических кислот (CAM-фотосинтез). Это когда растение поглощает углекислый газ не днем, а ночью, затем с его помощью синтезирует яблочную кислоту и сохраняет ее в увеличенной вакуоли — одном из внутренних отделов клетки. Днем на свету кислота разлагается и способствует синтезу углеводов в цитоплазме. Этот тип метаболизма помогает суккулентам и другим типам растений выжить в самых экстремальных условиях.

Толстый признак

"Очень неприхотлива герань. Ее родина — пустыни и степи Африки, она любит длительную засуху, ей нужно внимания немногим больше, чем кактусу. Герань способна какое-то время выносить пониженные температуры", — отмечает Галина Слабунова.

В оранжерее ГБС РАН герани зимой содержат при 12 градусах. Температуру искусственно понижают, чтобы обеспечить покой, сдвинуть цветение на лето. В природе герань — обитатель Южного полушария: цветет, когда у нас зима.

Удивительно живучи традесканции — висячие травянистые растения, размножающиеся кусочками стеблей.

По словам эксперта, выносливое растение легко отличить по опушенным листьям, толстым, сочным стеблям, а также тому, что в нем содержатся эфирные масла. Все это помогает в дикой природе переживать длительные засухи.

Напротив, большой мягкий листик, тонкий и неопушенный, выдает представителя тропических джунглей или дождевого леса, полностью зависимого от воды.

Например, кактусы рода эпифиллум, которые у нас называют "декабристами", произрастают в дождливых лесах Южной Америки, на деревьях. Привыкшие к обильным осадкам, они не запасают воду, поэтому в культурных условиях без частого полива быстро погибнут.

Вопреки распространенному мнению, довольно капризны фиалки. Эти приречные растения — родом из тропиков, любят солнце и редкий полив. Они запасают воду в мясистых листьях, а значит, от избытка влаги могут загнить. Кроме того, фиалки быстро разрастаются, и нужно убирать лишние листья.

В природе растениям пустыни грозит много опасностей: это и резкие перепады погоды, и звери, которые выедают мясистую, сладкую часть кактуса. В домах же они живут многие годы и даже передаются из поколения в поколение.