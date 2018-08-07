В Москве объявили конкурс на получение грантов среди молодых ученых

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти Москвы объявили конкурс среди молодых ученых на получение грантов, они смогут поучаствовать в конкурсе самостоятельно и в составе группы до пяти человек, предложив свои проекты в области энергетики, информационных и нанотехнологий, медицины, экологии и других областях, сообщается на официальном портале мэра столицы.

"Молодые ученые, разрабатывающие перспективные проекты, смогут претендовать на гранты от города. Конкурс объявлен правительством Москвы совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). С этого года размер одного гранта для победителя конкурса увеличен вдвое — до 4 миллионов рублей", — говорится в сообщении портала во вторник.

Грант выплачивается двумя платежами: 2 миллиона рублей победитель получает по итогам конкурсного отбора, а остальную сумму — после первого года реализации проекта, поясняется в сообщении. Всего по итогам будет отобрано 50 научных проектов, а общий объем их финансирования составит до 200 миллионов рублей на 2018–2019 годы, половину суммы будут составлять средства, выделенные городским бюджетом.

"Благодаря конкурсу на получение грантов молодые ученые столицы могут воплотить свои смелые идеи и реализовать перспективные научные разработки, а город получит существенный научный задел, способствующий решению актуальных задач городского хозяйства и повышению качества жизни москвичей", — приводятся на портале слова руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Фурсина.

На конкурс принимаются проекты и исследования в области энергетики, общественных и гуманитарных наук, информационных технологий, строительства и нанотехнологий, биотехнологий и медицины, экологии и безопасности. Заявку желающие участвовать могут подать до 21 сентября 2018 года.

"Молодые ученые смогут участвовать самостоятельно или в составе группы до пяти человек. Их возраст не должен превышать 35 лет (для докторов наук — 39 лет)", — уточняется на портале.