В "Росатоме" готовы к созданию российского "гамма-ножа" для лечения рака

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Специалисты ряда институтов госкорпорации "Росатом" готовы принять участие в создании первого российского "гамма-ножа" — установки для лучевой терапии злокачественных опухолей головного мозга, сообщило отраслевое издание "Страна Росатом".

Как отмечает издание, в России в настоящее время не производится оборудование для "гамма-ножей". "ИРМ (Институт реакторных материалов), НИИТФА (Научно-исследовательский института технической физики и автоматизации) и компания "Вектор" берутся сделать первый отечественный гамма-нож", — пишет "Страна Росатом". Погрешность облучения у таких установок не превышает 0,2 миллиметра — это "золотой стандарт" радиохирургии, такой точностью не обладают установки на линейных ускорителях, подчеркивает издание.

Установка будет дешевле зарубежных за счет использования российских комплектующих, пишет "Страна Росатом". В ядерных реакторах, работающих в России, для гамма-ножа можно нарабатывать радиоактивный изотоп кобальт-60 высокой активности, который позволит сократить срок лечения. "Ученые обещают создать более совершенные, чем у установок конкурентов, системы позиционирования источников, автоматического контроля положения облучаемой области и управления дозой облучения", — добавляет издание.

Эта разработка вошла в число проектов, поданных на проводимый блоком по управлению инновациями Росатома конкурс аванпроектов, которые могут войти в перспективный план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Росатома и получить финансирование. Итогом аванпроекта должно стать техническое задание на более масштабное исследование.

Институт реакторных материалов (Заречный, Свердловская область, входит в научный дивизион Росатома) выполняет работы по исследованию материалов для атомной энергетики, а также производит радиоактивные изотопы, в том числе для ядерной медицины. Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (Москва) входит в состав интегратора в области радиационных технологий для медицины и промышленности Росатома АО "Русатом Хэлскеа".