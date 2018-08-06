Яхтсмены совершат экспедицию вокруг Антарктиды к юбилею открытия материка

НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Яхтсмены на парусно-моторной яхте планируют в 2019-2020 годы совершить кругосветную биполярную экспедицию "Сибирь-Антарктида" в честь 200-летия со дня открытия Антарктиды русскими исследователями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

В понедельник проект парусной экспедиции "Сибирь – Антарктида 2019-2020" полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло представил вице-президент общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация парусного спорта" Сергей Щербаков.

"Экспедицию предполагается совершить на парусно-моторной яхте "Сила Сибири", начав летом 2019 года из устья реки Иртыш, обойти Антарктиду, придерживаясь маршрута первооткрывателей континента, и вернуться к исходной точке в сентябре 2020 года. Всего путешественники за 15 месяцев пройдут более 45 тысяч морских миль", — говорится в сообщении.

Январь 1820 года (28 января или 16 января по старому стилю) вошел в историю как день открытия шестого континента – Антарктиды. Честь ее открытия принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Двухсотлетие открытия будут отмечаться в 2020 году.

После завершения экспедиции яхту "Сила Сибири" планируется использовать как учебное парусное судно для подготовки курсантов мореходных учебных заведений, а также в деятельности Русского географического общества для исследований Арктики и Антарктики.