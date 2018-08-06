Сергей Романов назначен врио гендиректора РКК "Энергия"

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" принял решение назначить Сергея Романова врио генерального директора, полномочия бывшего гендиректора Владимира Солнцева приостановлены, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Солнцев написал заявление на увольнение и покинул корпорацию 3 августа.

Романов будет врио генерального директора с 4 августа "до образования внеочередным общим собранием акционеров ПАО "РКК "Энергия" нового единоличного исполнительного органа (генерального директора)", говорится в сообщении.

Одновременно принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.