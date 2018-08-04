В Тихом океане совершил посадку грузовик Dragon после миссии на МКС

ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Космический грузовой корабль совершил посадку в Тихом океане, сообщила компания SpaceX.

"Приводнение подтверждено", — написала компания SpaceX в своем аккаунте в Twitter . Отмечается, что специалисты направляются в район посадки капсулы для начала работ по ее доставке на Землю.

Грузовой корабль отправился на МКС в конце мая и оставался на орбите один месяц. Утром в пятницу он был отстыкован от станции и через пять часов приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Корабль, капсула которого уже дважды бывала на МКС, доставил на Землю отработанные материалы и результаты научных экспериментов.