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РИА Наука
РИА Наука

Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать

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© Depositphotos / SURZetПротивостояние шимпанзеПротивостояние шимпанзе
© Depositphotos / SURZet
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Воинственность свойственна не только людям. Атаки, набеги, своеобразное боевое товарищество — это знакомо и насекомым, и птицам, и млекопитающим. Конфликты вспыхивают из-за самок, ресурсов, территории. О самых жестоких агрессорах в мире животных — в материале РИА Новости.

Жвалами по сусалам

Грибок Ophiocordyceps превращает муравьев в зомби, напрямую управляя работой их мускулов
© Фото : Kim Fleming, Penn Stat
Ученые выяснили, как "зомби"-грибок порабощает разум муравьев
Муравьи известны как бесстрашные воины и жестокие мародеры. Из-за высокой конкуренции за ресурсы и источники пищи, особенно когда колонии этих насекомых расположены близко друг к другу на небольшой территории, они нападают на соседей и разоряют их гнезда. Случаются и межвидовые конфликты.

В бою муравьи кусаются, жалят и используют настоящее химическое оружие, причем речь не только о феромонах. Малайзийский муравей Camponotus cylindricus, почуяв опасность, сокращением мышц буквально разрывает себя на части и забрызгивает все вокруг клейкой субстанцией, содержащей ацетофенон и другие химические вещества, парализующие врага.

Самоубийственная защита характерна и для кочевых муравьев (Dorylinae), не имеющих постоянных гнезд и мигрирующих с места на место. На стоянках, чтобы защитить колонию, крупные рабочие выстраиваются вдоль троп, выставляя вперед жвалы. Если на муравьиную стоянку нападает враг, все сторожа, как правило, погибают.

 

CC BY-SA 4.0 / ETF89 / Нападение муравьев Megaponera analis
CC BY-SA 4.0 / ETF89 /
Нападение муравьев Megaponera analis

 

Кстати, кочевые муравьи, а именно подсемейство Ecitoninae, обитающее в лесах Нового Света, — одни из самых жестоких насекомых. Нападая на многомиллионные колонии постоянных противников — муравьев-листорезов (Attini), они разоряют гнездо, убивая всех встретившихся на пути особей. Прежде чем попасть в муравейник, им приходится вынести многодневную изнурительную схватку с солдатами листорезов. Потери в таких битвах огромные с обеих сторон.

Некоторые виды муравьев научились минимизировать военный ущерб. Так, Megaponera analis, обитающие в тропиках и субтропиках Африки, никогда не оставляют своих раненых на поле боя. Они спасают всех особей, лишившихся не более трех конечностей, лечат их, а потом используют в качестве рабочих. Это позволяет повысить уровень выживаемости колонии во время военных конфликтов с другими муравьиными сообществами с 20 до 90 процентов, уверяют ученые.

Лучшая защита — это нападение

Из-за высокой конкуренции за территорию американские (Corvus brachyrhynchos) и северо-западные вороны (Corvus caurinus) атакуют превосходящих их по размерам обыкновенных воронов (Corvus Corvus).

Проанализировав 2014 случаев конфликтов между воронами, исследователи из Университета Британской Колумбии и Корнелльской лаборатории орнитологии выяснили, что агрессорами практически всегда (в 97 процентах случаев) выступали более мелкие американские и северо-западные вороны. Они же обычно выходили победителями в схватках (81 процент), так как брали числом.

 

© Depositphotos / abiwarnerВороны во время драки
© Depositphotos / abiwarner
Вороны во время драки

 

Чаще всего стычки происходили в период активного гнездования — с марта по май. Обыкновенные вороны известные клептопаразиты. Они наживаются на чужих гнездах, в особенности на гнездах американских и северо-западных воронов. Потенциальные жертвы просто решили не ждать у моря погоды и приняли превентивные меры.

Дельфинья мафия

Девушка с дельфинами под водой
© Fotolia / Andriy Bezuglov
"Звук можно подержать в руках": как ученые расшифровывают язык дельфинов
Дельфины умеют общаться друг с другом с помощью специальных звуковых сигналов, координируют действия при коллективной охоте на косяки рыб и засылают вперед разведчиков в поисках добычи. Обычно группы этих морских млекопитающих поддерживают нейтралитет по отношению друг к другу или даже заключают союзы для совместной самозащиты, но молодые самцы иногда сбиваются в "молодежные банды", наводящие ужас на сородичей.

Как выяснили ученые, наблюдавшие за афалинами (Tursiops) у побережья Австралии, в период размножения эти животные объединяются в команды от четырех до четырнадцати особей и атакуют сородичей, чтобы отбить у них самок. Иногда сражения бывают довольно жестокими, а проигравшие вынуждены спасаться бегством.

Больше всего от "молодежных банд" страдают самки и детеныши. Специалисты не раз фиксировали, как группы самцов с вполне определенной целью преследовали одиноких дельфиних или убивали детенышей, подбрасывая их в воздух.

 

© Depositphotos / vitaliy_sokolНебольшие группы афалин не только воюют друг с другом, но и могут заключать временные союзы против общих врагов.
© Depositphotos / vitaliy_sokol
Небольшие группы афалин не только воюют друг с другом, но и могут заключать временные союзы против общих врагов.

 

Если инфантицид ученые объясняют желанием уничтожить потомство соперника, чтобы у самки быстрее началась течка, то убийства морских свиней самцами дельфинов остаются полной загадкой. Некоторые исследователи считают это проявлением игрового поведения.

Воинственные и амбициозные шимпанзе

Альянс шимпанзе тянет канат, чтобы получить порцию пищи
© Фото : Frans de Waal, Yerkes National Primate Research Center
Шимпанзе оказались коллективистами, а не индивидуалистами, заявляют ученые
Самые жестокие и изощренные межгрупповые конфликты возникают между разными сообществами шимпанзе (Pan troglodytes). Причем обезьяны, обитающие в относительно сухих и голодных районах Африки, себе подобных не убивают, в отличие от тех, кто живет в тропических лесах. Согласно данным специалистов, частота убийств обезьянами сородичей в тропиках достигает устрашающих значений: 1,1-1,4 на 100 особей в год, что в 50-70 раз выше, чем в человеческих сообществах Центральной и Западной Африки.

Обезьяны совершают вылазки на территории других сообществ, нападают на одиноких особей, кидаются камнями и улюлюкают. При межгрупповых стычках команды атакующих могут включать до 30 самцов. Агрессоры, как правило, обладают значительным численным перевесом. Как сообщает международная группа приматологов, изучившая более 152 убийств шимпанзе при межгрупповых конфликтах, только одна из всех наблюдавшихся атак началась при равных силах нападающих и обороняющихся. В среднем агрессоров было в восемь раз больше.

При подготовке к нападениям и военным рейдам на территорию противника обезьяны становятся более внимательными и дружелюбными друг другу. Как отмечают ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка, изучающие диких шимпанзе в национальном парке "Таи" (Кот-д’Ивуар), это напоминает поведение солдат перед боем и сопровождается повышением гормона окситоцина в организме приматов.

Шимпанзе
© Fotolia / Kletr
Биологи развеяли миф о магической "суперсиле" шимпанзе
Кстати, самый известный конфликт среди шимпанзе случился в национальном парке "Гомбе-Стрим" в Танзании в середине 1970-х годов. Четырехлетняя война, развязанная тремя альфа-самцами Хамфри, Чарли и Хью, разделила тогда шимпанзе на две воюющие группировки и закончилась полным истреблением одной из них.

 

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