Ректор ВШЭ рассказал, как продвинуть за рубежом российские научные журналы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская наука должна быть "гораздо более видимой" в мире, нужно вложить средства в продвижение научных журналов, в том числе, переводить их на английский язык, считает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

"Российская наука должна быть гораздо более видимой в мире, и мы должны вложить средства в продвижение наших научных журналов. Это значит – электронная версия, полный перевод на английский, и, как подчеркнул Дмитрий Анатольевич (Медведев), бесплатное распространение по всем библиотекам мира", — сказал Кузьминов на пресс-конференции по подведению итогов приемной кампании.

Также он отметил, что в России ученые не слабее, чем в других странах.

"Но они публикуют сразу на английском – и это весь мир читает, а мы на 80% публикуемся на русском языке. Сфера применения русского языка ограничена странами бывшего СССР. Это серьезная проблема – позиционирование в мире. Ничего обидного нет в том, чтобы переводить наши журналы на английский язык, потому что английский – это не язык какой-то определенной страны, это международный язык сейчас", — заявил Кузьминов.

Ранее ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что Россия проигрывает по числу признанных научных журналов Китаю и США.