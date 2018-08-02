В Египте начались раскопки на месте храмов фараонов VII века до н. э.

КАИР, 2 авг — РИА Новости. Министерство по делам памятников древности Египта совместно с университетом провинции Кафр эш-Шейх начало раскопки в районе Телль эль-Фараин (Буто), где в феврале 2018 года были обнаружены фрагменты памятника родоначальнику XXVI династии фараонов — Псаметиху I (примерно 664 – 610 года до новой эры).

"Раскопки начинаются сейчас и продолжатся до достижения результатов. Мы рассчитываем, что, благодаря будущим находкам, Кафр эш-Шейх откроет новую страницу в своей истории", — цитирует египетская газета "Масрави" слова директора археологического управления Кафр эш-Шейха Абдель Насера Хигязи. Ученые рассчитывают сделать в этом районе интересные открытия.

В Телль эль-Фараин провинции Кафр эш-Шейх на севере Египта в древности располагались два города и крупный религиозный центр. Проводившиеся здесь на протяжении многих лет раскопки выявили наличие культурных слоев от эпохи Нового (XVIII — XX династии фараонов) до Позднего царства (XXVI – XXXI династии). В 1988 году в ходе одного из этапов раскопок в этом районе был обнаружен древний храм местной богини Уаджет. Однако посещавший эти места Геродот писал о трех храмах, поэтому археологи надеются уже в ближайшем будущем найти места, где они располагались.