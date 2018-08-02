NASA показало "старшую сестру" Млечного Пути

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию галактики NGC 6744, которая считается "старшей сестрой" Млечного Пути.

На кадре, сделанном с помощью одной из камер телескопа "Хаббл", можно увидеть, что у скопления много общего с нашей галактикой. Однако, как отмечают специалисты, NGC 6744 как минимум вдвое крупнее Млечного Пути.

NGC 6744 имеет ядро, заполненное желтыми звездами, а от центра к периферии расходятся части пылевых спиральных рукавов. В их розовых областях активно формируются звезды и звездные скопления, что, по мнению ученых, свидетельствует о молодости галактики и ее активном развитии.