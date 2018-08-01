ФПИ начинает конкурс на лучшую технологию восстановления органов человека

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) с 1 августа по 31 октября проведет конкурс на лучшую биомедицинскую технологию восстановления органов человека, сообщили РИА Новости в фонде.

"Основная цель конкурса — отбор лучших научных гипотез и идей в области биомедицины, в том числе регенеративной медицины и технологий управления процессами регенерации, а также отбор исполнителей для проведения прорывных научных исследований", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ФПИ, для участия в конкурсе приглашаются организации, творческие коллективы и ученые, которые способны планировать, проводить научные исследования прорывного характера и обеспечивать достижение качественно новых результатов в области биомедицины.

"Основная цель конкурса — отбор лучших научных идей в области биомедицины, в том числе регенеративной медицины и технологий управления процессами регенерации, а также исполнителей для проведения прорывных научных исследований, связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов за счет средств ФПИ", — уточнили в организации.

С победителями конкурса планируется заключить соглашения, дающие им право на участие в финансируемых ФПИ исследованиях в области биомедицины. Также возможно трудоустройство в целевую поисковую лабораторию регенеративных технологий фонда, создаваемую на базе Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.