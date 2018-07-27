"Излечим полностью". Вирусный гепатит контролируют и успешно лечат

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ежегодно острые вирусные гепатиты уносят почти полтора миллиона жизней — больше, чем ВИЧ-инфекция, малярия и туберкулез. Во Всемирный день борьбы с гепатитом РИА Новости вместе с экспертами разбирается, чем опасна эта инфекция, и правда ли, что от нее теперь можно излечиться.
Древняя болезньпришли немецкие и бразильские исследователи, проанализировав геномы обезьяньего и человеческого вирусов гепатита В.
Их коллеги из Института изучения истории человечества Макса Планка в Йене полагают, что первое заражение человека произошло значительно позже — около семи тысяч лет назад. А британские ученые настаивают на еще более поздней датировке — от 4500 до 800 лет назад. При этом древнейшую вирусную ДНК гепатита В выделили из останков мумии XVI века, и она очень похожа на геном современного вируса, что само по себе странно. За пятьсот лет геном вируса должен был измениться.
Судя по многочисленным и несогласующимся между собой исследованиям о происхождении вирусного гепатита, к согласию ученые придут не скоро. Пока ясно одно — несколько тысяч лет назад вирусный гепатит был столь же распространен, как и сегодня.
Как болеют россияне257 миллионов) и С (71 миллион). При этом около 80 процентов людей могут не догадываться, что они — носители опасного вируса. Наибольшее число новых заражений регистрируется в странах Африки и Юго-Восточной Азии. В России этот показатель значительно ниже.
"В нашей стране 4-5 процентов взрослого населения болеют вирусным гепатитом В, 2-5 процентов гепатитом С. Это, конечно, не самые низкие показатели по миру, и в целом вирусный гепатит остается проблемой на сегодняшний день. Но что касается острого гепатита В, то Россия в этом вопросе на уровне передовых стран. Причем, это произошло в последние 15-20 лет, когда появилась возможность привиться от этого заболевания", — рассказывает РИА Новости Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней медицинского института РУДН.
По словам Чавдара Павлова, профессора ПМГМУ имени И.М. Сеченова, в нашей стране вирусный гепатит В уже стал управляемой инфекцией. Риск заражения при медицинских манипуляциях сведен к минимуму, а вакцина, основанная на белке, а не на инфекционном материале, и хорошо переносимая людьми, внесена в национальный календарь прививок и абсолютно бесплатна.
Два гепатита одним лекарством
Впрочем, по сообщениям Российского научного фонда, в ближайшие несколько лет на рынке могут появиться лекарства, которые будут полностью излечивать от вирусного гепатита В. Российские ученые первыми в мире разработали группу лекарственных препаратов, способных разрушать вирус внутри клеток печени. Доклинические испытания на животных начнутся уже в 2019 году.
Вероятно, это лекарство поможет и от гепатита дельта (D) — вируса-сателлита, которым заражаются люди, уже инфицированные гепатитом В. Вирус-паразит кодирует всего один антиген (белок) и потому не может построить полноценную вирусную частичку — вирион. Для этого он использует белки оболочки вируса гепатита B.
Всего в мире около 15 миллионов человек инфицированы гепатитом дельта. По словам Чавдара Павлова, в России случаи коинфекции (одновременного заражения вирусами гепатита В и дельта) и суперинфекции (инфицирования гепатитом D пациентов с хроническим гепатитом В) фиксируются в основном на Кавказе — в частности, в Дагестане.
Ласковый убийца обезврежен
Гепатит С — самый неприятный из всех вирусных гепатитов, так как острое течение болезни проходит практически бессимптомно. А когда появляются первые признаки недомогания — температура, тошнота, рвота, боли в мышцах — его можно спутать с обычным гриппом. Часто пациенты обращаются за медицинской помощью, когда болезнь уже запущена. Вирус гепатита С может привести к циррозу и раку печени, что в большинстве случаев заканчивается смертью.
"Вакцины нет, ее сложно разработать. Вирус гепатита С ускользает от иммунологической защиты, внутри организма он меняет свои свойства. Те антитела, которые вырабатывала иммунная система три года назад, уже могут не действовать на новый чуть измененный вирус. Но с гепатитом С очень хорошая история развития фармакологии. Сейчас мы совершенно точно можем говорить, что он излечим полностью. Разработаны и внедрены препараты так называемого прямого противовирусного действия. Они действуют на определенные структуры вируса, блокируют их и не дают ему размножаться", — резюмирует эксперт.
Впрочем, специалисты предупреждают, что лучше свести риск заболевания этими опасными инфекциями к минимуму: вовремя вакцинироваться, предохраняться и с осторожностью относится к пирсингу и татуировкам.