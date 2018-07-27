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"Излечим полностью". Вирусный гепатит контролируют и успешно лечат

(обновлено: 19:01 27.07.2018)
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© Fotolia / Spectral-DesignВирусВирус
© Fotolia / Spectral-Design
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ежегодно острые вирусные гепатиты уносят почти полтора миллиона жизней — больше, чем ВИЧ-инфекция, малярия и туберкулез. Во Всемирный день борьбы с гепатитом РИА Новости вместе с экспертами разбирается, чем опасна эта инфекция, и правда ли, что от нее теперь можно излечиться.

Древняя болезнь

Ученые в лаборатории. Архивное фото
© Depositphotos / alexraths
Ученые обнаружили вирус гепатита В в ДНК человека Бронзового века
Вирус гепатита В перешел от обезьяны к человеку около ста тысяч лет назад. Выйдя из Африки шестьдесят тысяч лет назад, кроманьонцы распространили его по всему миру. К таким выводам пришли немецкие и бразильские исследователи, проанализировав геномы обезьяньего и человеческого вирусов гепатита В.

Их коллеги из Института изучения истории человечества Макса Планка в Йене полагают, что первое заражение человека произошло значительно позже — около семи тысяч лет назад. А британские ученые настаивают на еще более поздней датировке от 4500 до 800 лет назад. При этом древнейшую вирусную ДНК гепатита В выделили из останков мумии XVI века, и она очень похожа на геном современного вируса, что само по себе странно. За пятьсот лет геном вируса должен был измениться.

Судя по многочисленным и несогласующимся между собой исследованиям о происхождении вирусного гепатита, к согласию ученые придут не скоро. Пока ясно одно несколько тысяч лет назад вирусный гепатит был столь же распространен, как и сегодня.

Как болеют россияне

Лаборатория. Архивное фото
© Fotolia / spflaum
В России продолжает снижаться заболеваемость гепатитом В и C
По оценкам ВОЗ, на Земле сейчас около 350 миллионов людей болеют тем или иным видом вирусного гепатита. Больше всего пациентов страдает от гепатитов В (257 миллионов) и С (71 миллион). При этом около 80 процентов людей могут не догадываться, что они носители опасного вируса. Наибольшее число новых заражений регистрируется в странах Африки и Юго-Восточной Азии. В России этот показатель значительно ниже.

"В нашей стране 4-5 процентов взрослого населения болеют вирусным гепатитом В, 2-5 процентов гепатитом С. Это, конечно, не самые низкие показатели по миру, и в целом вирусный гепатит остается проблемой на сегодняшний день. Но что касается острого гепатита В, то Россия в этом вопросе на уровне передовых стран. Причем, это произошло в последние 15-20 лет, когда появилась возможность привиться от этого заболевания", — рассказывает РИА Новости Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней медицинского института РУДН.

© Depositphotos / rob3000Структура вируса гепатита В
© Depositphotos / rob3000
Структура вируса гепатита В

По словам Чавдара Павлова, профессора ПМГМУ имени И.М. Сеченова, в нашей стране вирусный гепатит В уже стал управляемой инфекцией. Риск заражения при медицинских манипуляциях сведен к минимуму, а вакцина, основанная на белке, а не на инфекционном материале, и хорошо переносимая людьми, внесена в национальный календарь прививок и абсолютно бесплатна.

Два гепатита одним лекарством

Лаборатория иммуноферментных исследований
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сколько стоит вылечить гепатит? Около миллиона!
"Вирусный гепатит В протекает в острой форме, но возможно формирование хронического течения заболевания. То есть при лечении желтуха проходит, пациент выздоравливает, но вирус в организме остается. Он живет в клетках печени. Таких пациентов надо постоянно проверять, потому что у них высок риск развития первичного рака печени и цирроза. От гепатита В сейчас есть противовирусная терапия — препараты, действующие на сам вирус. Пока о полном излечении сложно говорить, потому что добраться до вирусов в клетках печени мы не можем, но предотвратить эти тяжелые исходы реально", — объясняет Кожевникова.

Впрочем, по сообщениям Российского научного фонда, в ближайшие несколько лет на рынке могут появиться лекарства, которые будут полностью излечивать от вирусного гепатита В. Российские ученые первыми в мире разработали группу лекарственных препаратов, способных разрушать вирус внутри клеток печени. Доклинические испытания на животных начнутся уже в 2019 году.

Вероятно, это лекарство поможет и от гепатита дельта (D) вируса-сателлита, которым заражаются люди, уже инфицированные гепатитом В. Вирус-паразит кодирует всего один антиген (белок) и потому не может построить полноценную вирусную частичку вирион. Для этого он использует белки оболочки вируса гепатита B.

Всего в мире около 15 миллионов человек инфицированы гепатитом дельта. По словам Чавдара Павлова, в России случаи коинфекции (одновременного заражения вирусами гепатита В и дельта) и суперинфекции (инфицирования гепатитом D пациентов с хроническим гепатитом В) фиксируются в основном на Кавказе в частности, в Дагестане.

Ласковый убийца обезврежен

Забор крови
© Fotolia / spflaum
Гепатит: победить можно, но лечение доступно не всем
"В России настоящая проблема — это гепатит С. Вакцины от него не существует, а основной путь передачи — употребление внутривенных наркотиков. Мы получили очень высокую заболеваемость в период с 2000 по 2010 годы. Восемьдесят процентов пациентов, которых мы выявляли в то время, сейчас этот процент чуть ниже, были молодыми людьми 18-25 лет, употребляющими внутривенные наркотики. Большинство из них в настоящее время больны хроническим гепатитом С", — рассказывает Кожевникова.

Гепатит С — самый неприятный из всех вирусных гепатитов, так как острое течение болезни проходит практически бессимптомно. А когда появляются первые признаки недомогания — температура, тошнота, рвота, боли в мышцах — его можно спутать с обычным гриппом. Часто пациенты обращаются за медицинской помощью, когда болезнь уже запущена. Вирус гепатита С может привести к циррозу и раку печени, что в большинстве случаев заканчивается смертью.

© Иллюстрация РИА Новости . © Janssen Pharmaceutica NV 2013Вирус гепатита
© Иллюстрация РИА Новости . © Janssen Pharmaceutica NV 2013
Вирус гепатита

"Вакцины нет, ее сложно разработать. Вирус гепатита С ускользает от иммунологической защиты, внутри организма он меняет свои свойства. Те антитела, которые вырабатывала иммунная система три года назад, уже могут не действовать на новый чуть измененный вирус. Но с гепатитом С очень хорошая история развития фармакологии. Сейчас мы совершенно точно можем говорить, что он излечим полностью. Разработаны и внедрены препараты так называемого прямого противовирусного действия. Они действуют на определенные структуры вируса, блокируют их и не дают ему размножаться", — резюмирует эксперт.

Впрочем, специалисты предупреждают, что лучше свести риск заболевания этими опасными инфекциями к минимуму: вовремя вакцинироваться, предохраняться и с осторожностью относится к пирсингу и татуировкам.

 

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