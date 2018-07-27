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Ученые выяснили, как пещерные медведи стали вегетарианцами

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© Фото : Javier Trueba (Madrid Scientific Films)Череп медведя Денинджера, дедушки пещерных косолапыхЧереп медведя Денинджера, дедушки пещерных косолапых
© Фото : Javier Trueba (Madrid Scientific Films)
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Грозные пещерные медведи, главные враги наших предков, стали вегетарианцами благодаря длительной изоляции, в которой их предки жили на территории будущей Испании и Португалии, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Historical Biology.

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© Фото : George Teichmann
Ученые: пещерные медведи вымерли потому, что были вегетарианцами
"Сегодня мы часто и очень активно спорим о том, были ли пещерные медведи полными вегетарианцами или нет. По этой причине информация о диете его предков была особенно интересной и важной для нас. Она указала, что диеты пещерных косолапых и их бурых родичей разошлись уже 500 тысяч лет назад или даже раньше", — рассказывает Микел Арлеги (Mikel Arlegi), палеонтолог из университета Бордо (Франция).

Причуды каменного века

Пещерные медведи (Ursus spelaeus)  – одна из икон ледникового периода, и, как считалось до недавнего времени, один из главных "врагов" предков неандертальцев и современных людей, проникших в его "вотчину" – в горы и ледники Европы, в конце плейстоцена. Как предполагают ученые, эти обитатели пещер вымерли примерно 24 тысячи лет назад, в момент наступления последнего межледникового периода, из-за конкуренции за добычу и жилье с людьми.

Эти медведи были заметно крупнее современных бурых медведей, достигая массы в 500 килограмм и роста в 2,5 метра. При этом они уступали своим американским "кузенам", короткомордым медведям (Arctodus simus), чья масса в среднем составляла около 600 килограмм, а рост иногда доходил до 3 метров. Анализ рисунка трещин на эмали их зубов, проведенный несколько десятилетий назад, показал, что они питались преимущественно растительной и при этом мягкой пищей.

Арлеги и его коллеги попытались выяснить, когда и как именно эти косолапые жители европейских пещер перешли на столь необычную диету, изучая останки предполагаемого предка Ursus spelaeus, так называемых медведей Денинджера (Ursus deningeri).

Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
© РИА Новости / Вера Костамо
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Белые медведи не вымрут из-за своей косолапости, заявляют ученые

Многочисленные останки этих животных, как отмечают ученые, дожили до наших дней в очень фрагментарном и разрушенном виде, что не позволяло палеонтологам восстановить структуру их челюстей и зубов и понять, чем они могли питаться.

Только недавно, как отмечает палеонтолог, его команде удалось найти относительно полный череп и скелет медведя Денинджера в знаменитой пещере Сима де лос Уэсос, "яме костей", расположенной в горах на севере Испании.
Объединив эти останки с аналогичными находками из Британии, Греции и Франции, Арлеги и его команда смогли полностью восстановить то, как была устроены и как выглядели челюсти и зубы этих медведей, и изучить их диету.

Медвежий угол

Как оказалось, они были очень похожи по своему устройству на аналогичные части черепа "классических" пещерных медведей. В частности, они обладали столь же широкими и мощными жевательными бугорками на коренных зубах, как и их потомки, а их челюсти были похожи по устройству на аналогичную часть тела современных панд, чем других медведей.

Это одновременно свидетельствует о том, что медведи Денинджера тоже питались растительной пищей, и при этом указывает на то, что их потомки "унаследовали" пищевые предпочтения от предков, а не перешли на новый тип пищи уже после отделения от общего древа эволюции с Ursus deningeri.

Львица с львенком в зоопарке Лахора
© AP Photo / K.M. Chaudary
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Что заставило их стать вегетарианцами? Как предполагают ученые, в этом была "виновата" изоляция предков медведей Денинджера, живших на территории Иберийского полуострова и юга Европы.

В конце раннего плейстоцена, по словам исследователей, произошло очередное массовое вымирание животных, в результате которого многие крупные травоядные существа, чьим мясом могли питаться предки Ursus deningeri, полностью вымерли, а новые животные не успели туда проникнуть из-за высоких гор и прочих преград.

Всеядные медведи заняли опустевшие экологические ниши и постепенно приспособились к подобной вегетарианской жизни, начав вести почти такой же уникальный образ жизни, как и современные панды, заключает Арлеги.

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