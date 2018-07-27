Ученые выяснили, как пещерные медведи стали вегетарианцами

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Грозные пещерные медведи, главные враги наших предков, стали вегетарианцами благодаря длительной изоляции, в которой их предки жили на территории будущей Испании и Португалии, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Historical Biology.

Причуды каменного века

"Сегодня мы часто и очень активно спорим о том, были ли пещерные медведи полными вегетарианцами или нет. По этой причине информация о диете его предков была особенно интересной и важной для нас. Она указала, что диеты пещерных косолапых и их бурых родичей разошлись уже 500 тысяч лет назад или даже раньше", — рассказывает Микел Арлеги (Mikel Arlegi), палеонтолог из университета Бордо (Франция).

Пещерные медведи (Ursus spelaeus) – одна из икон ледникового периода, и, как считалось до недавнего времени, один из главных "врагов" предков неандертальцев и современных людей, проникших в его "вотчину" – в горы и ледники Европы, в конце плейстоцена. Как предполагают ученые, эти обитатели пещер вымерли примерно 24 тысячи лет назад, в момент наступления последнего межледникового периода, из-за конкуренции за добычу и жилье с людьми.

Эти медведи были заметно крупнее современных бурых медведей, достигая массы в 500 килограмм и роста в 2,5 метра. При этом они уступали своим американским "кузенам", короткомордым медведям (Arctodus simus), чья масса в среднем составляла около 600 килограмм, а рост иногда доходил до 3 метров. Анализ рисунка трещин на эмали их зубов, проведенный несколько десятилетий назад, показал, что они питались преимущественно растительной и при этом мягкой пищей.

Арлеги и его коллеги попытались выяснить, когда и как именно эти косолапые жители европейских пещер перешли на столь необычную диету, изучая останки предполагаемого предка Ursus spelaeus, так называемых медведей Денинджера (Ursus deningeri).

Многочисленные останки этих животных, как отмечают ученые, дожили до наших дней в очень фрагментарном и разрушенном виде, что не позволяло палеонтологам восстановить структуру их челюстей и зубов и понять, чем они могли питаться.

Только недавно, как отмечает палеонтолог, его команде удалось найти относительно полный череп и скелет медведя Денинджера в знаменитой пещере Сима де лос Уэсос, "яме костей", расположенной в горах на севере Испании.

Объединив эти останки с аналогичными находками из Британии, Греции и Франции, Арлеги и его команда смогли полностью восстановить то, как была устроены и как выглядели челюсти и зубы этих медведей, и изучить их диету.

Медвежий угол

Как оказалось, они были очень похожи по своему устройству на аналогичные части черепа "классических" пещерных медведей. В частности, они обладали столь же широкими и мощными жевательными бугорками на коренных зубах, как и их потомки, а их челюсти были похожи по устройству на аналогичную часть тела современных панд, чем других медведей.

Это одновременно свидетельствует о том, что медведи Денинджера тоже питались растительной пищей, и при этом указывает на то, что их потомки "унаследовали" пищевые предпочтения от предков, а не перешли на новый тип пищи уже после отделения от общего древа эволюции с Ursus deningeri.

Что заставило их стать вегетарианцами? Как предполагают ученые, в этом была "виновата" изоляция предков медведей Денинджера, живших на территории Иберийского полуострова и юга Европы.

В конце раннего плейстоцена, по словам исследователей, произошло очередное массовое вымирание животных, в результате которого многие крупные травоядные существа, чьим мясом могли питаться предки Ursus deningeri, полностью вымерли, а новые животные не успели туда проникнуть из-за высоких гор и прочих преград.

Всеядные медведи заняли опустевшие экологические ниши и постепенно приспособились к подобной вегетарианской жизни, начав вести почти такой же уникальный образ жизни, как и современные панды, заключает Арлеги.