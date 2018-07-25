Орбитальная группировка системы Galileo возросла до 26 спутников

Ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото

Ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото

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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Орбитальная группировка спутников европейской системы навигации Galileo возросла до 26 аппаратов после запуска в среду еще четырех спутников, сообщила в среду Еврокомиссия.

Запуск спутников на ракете-носителе Ariane 5 состоялся в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.

"Глобальная спутниковая навигационная система ЕС, состоящая из 26 спутников, обеспечит более точный сигнал по целому ряду услуг", — сообщила ЕК.

Завершить формирование орбитальной группировки в количестве 30 аппаратов планируется в 2020 году. После окончания программы запусков ЕС ожидает, что система Galileo "станет самой точной спутниковой навигационной системой в мире".

В следующем долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы ЕК предлагает объединить все существующие и новые виды космической деятельности в рамках единой программы ЕС общим бюджетом 16 миллиардов евро.