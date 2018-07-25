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Токсичные сине-зеленые водоросли в Балтийском море идут на рекорд

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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБерег Балтийского моря. Архивное фотоБерег Балтийского моря. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ТАЛЛИН, 25 июл – РИА Новости. Если жара не спадет, то цветение опасных водорослей в Балтийском море продолжится, а их концентрация может стать самой высокой за всю историю наблюдений Института метеорологии и гидрологии Швеции, сообщает Sputnik Эстония.

Мусор в воде. Архивное фото
© Fotolia / JAY
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По данным специалистов, сейчас цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, атакуют уже почти всю центральную часть Балтийского моря.

Ранее департамент здоровья Эстонии рекомендовал жителям страны воздержаться от купания на некоторых местных пляжах. Однако морской микробиолог Института морских систем Таллиннского технического университета Кай Кюннис-Берес рассказала Sputnik Эстония, что на сегодняшний день направление ветра изменилось, поэтому большая часть сине-зеленых водорослей вернулась обратно в открытое море.

По ее словам, информировать людей о том, на каких пляжах в воде еще есть сине-зеленые водоросли, должны сотрудники береговой охраны. Также перед походом на море можно связаться с Департаментом здоровья и получить всю необходимую информацию от них, советует Кюннис-Берес.

Специалист отметила, что сине-зеленые водоросли — одни из самых древних живых организмов на планете. Эти микроорганизмы могут быстро размножаться, но для этого им необходимы благоприятные условия: богатая питательными веществами вода и высокая температура. Если становится холоднее, то и цианобактерии исчезают из прибрежных вод.

Некоторые виды цианобактерий производят токсины, которые отрицательно воздействуют на людей и животных, а поэтому микробиолог рекомендует в период их активного цветения проявлять особую осторожность.
"В случае массового цветения цианобактерии могут вызвать у людей кожное покраснение, зуд или сыпь. Реакция на эти водоросли у каждого своя, все зависит от чувствительности кожи и степени аллергичности конкретного человека", — сказала Кюннис-Берес.

Лесные пожары. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
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Стоит ограничить пребывание детей и животных в районах, где наблюдается большое скопление сине-зеленых водорослей, так как токсины этих бактерий могут вызвать отравление. После контакта с водой, в которой цветут эти водоросли, необходимо помыться и переодеться.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует токсины цианобактерий по их воздействию на организм человека. Гепатотоксины влияют на печень, нейротоксины — на нервную систему, цианобактерии вида Cylindroapermopsis raciborski – могут производить токсичные алкалоиды (органические соединения), вызывающие у людей гастроэнтерологические симптомы или болезнь почек.

Признаки отравления сине-зелеными водорослями схожи с симптомами гриппа: температура, мышечная и головная боль, тошнота, диарея, озноб, слабость и насморк.

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