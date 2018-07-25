Археологи проведут раскопки поселения "михайловцев" в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл — РИА Новости. Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области проведет раскопки археологического памятника, датируемого 2 — 3 веками нашей эры в Свободненском районе, где идет строительство Амурского ГПЗ и планируется строительство газохимического комплекса, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта.
Археологический памятник был открыт в 2016 году во время разведки археологами площадки возможного строительства Амурского газохимического комплекса.
Аналогичные раскопки ранее показали, что представители михайловской археологической культуры жили в полуземлянках, незначительно углубленных в грунт, с дополнительной конструкцией, поддерживающей кровлю. Обязательные спутники таких жилищ — многочисленные хозяйственные ямы, заполненные припасами. Особенность этой археологической культуры — характерная керамика, малые и большие сосуды, выполненные ручным способом, с тонкими стенками, полностью покрытые вафельным орнаментом. Часто на памятниках этого периода встречаются металлические ножи, пряжки, различные подвески.
Археологические раскопки в Свободненском районе проведут в полевой сезон 2018 года. Вместе с сотрудниками Центра по сохранению историко-культурного наследия здесь будут работать студенты исторического отделения Благовещенского государственного педуниверситета. Экспедиция станет одним из самых масштабных археологических проектов в Приамурье, работы будут вестись на более чем 1,5 тысячи квадратных метров. Современные технологии при исследовании позволят сохранить артефакты, находки передадут в музеи.