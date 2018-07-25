Археологи проведут раскопки поселения "михайловцев" в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июл — РИА Новости. Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области проведет раскопки археологического памятника, датируемого 2 — 3 веками нашей эры в Свободненском районе, где идет строительство Амурского ГПЗ и планируется строительство газохимического комплекса, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта.

"Памятник археологии "Черниговка, селище-5" представляет собой поселенческий комплекс, относящийся к михайловской археологической культуре, распространенной на территории западного Приамурья. На современной поверхности памятника зафиксировано 17 округлых западин размером до 7-8 метров, что указывает на возможное присутствие под землей останков древних жилищ", — говорится в сообщении.

Археологический памятник был открыт в 2016 году во время разведки археологами площадки возможного строительства Амурского газохимического комплекса.

Аналогичные раскопки ранее показали, что представители михайловской археологической культуры жили в полуземлянках, незначительно углубленных в грунт, с дополнительной конструкцией, поддерживающей кровлю. Обязательные спутники таких жилищ — многочисленные хозяйственные ямы, заполненные припасами. Особенность этой археологической культуры — характерная керамика, малые и большие сосуды, выполненные ручным способом, с тонкими стенками, полностью покрытые вафельным орнаментом. Часто на памятниках этого периода встречаются металлические ножи, пряжки, различные подвески.

"Уникальной особенностью подобных памятников является то, что на территориях жилищ представителей михайловской археологической культуры нет захоронений и, соответственно, останков жителей древних селищ, исследование которых позволило бы ответить на вопрос о принадлежности людей, живших здесь, к определенной группе народностей. Некоторые ученые относят "михайловцев" к протомонголам", — отмечается в сообщении.

Археологические раскопки в Свободненском районе проведут в полевой сезон 2018 года. Вместе с сотрудниками Центра по сохранению историко-культурного наследия здесь будут работать студенты исторического отделения Благовещенского государственного педуниверситета. Экспедиция станет одним из самых масштабных археологических проектов в Приамурье, работы будут вестись на более чем 1,5 тысячи квадратных метров. Современные технологии при исследовании позволят сохранить артефакты, находки передадут в музеи.