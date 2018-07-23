Рогозин пообещал облегчить процедуру запуска школьных спутников

СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал упростить процедуру допуска спутников, созданных школьниками, к запуску в космос.

"Напишите, с чем вы столкнулись, с какими проблемами… Подготовьте и передайте мне записку, какой более простой способ вы видите адаптации технического задания… Мы это рассмотрим, я вам обещаю, что мы сделаем максимально благоприятный уровень взаимоотношения", — сказал он школьникам, участвовавшим в разработке наноспутников SiriusSat, которые пожаловались на чрезвычайно сложную процедуру допуска таких аппаратов к запуску.

При этом Рогозин особо отметил, что при запусках космической техники все же необходим строгий контроль. "Школ в стране много, мало ли что школьники могут засунуть, понимаете, разные школьники бывают", — сказал Рогозин.

Спутники SiriusSat-1 и SiriusSat-2 отправили на Международную космическую станцию 10 июля 2018 года на грузовом корабле "Прогресс МС-09". Их должны запустить на орбиту российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос, запланированного на 15 августа.