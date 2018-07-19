На Ямале на белых медведей надели спутниковые ошейники для изучения климата

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июл — РИА Новости. Ученые в Ямало-Ненецком автономном округе планируют изучить изменения климата в арктическом регионе при помощи спутниковых ошейников, надетых на белых медведей, сообщается на сайте окружного правительства.

Карская популяция белых медведей, как подчеркивается, на сегодняшний день наименее изучена учеными. Их работа на ямальских островах была согласована с Минприроды, Росприроднадзором и Гыданским заповедником.

"Группа специалистов Института проблем экологии и эволюции имени Северцева по всей арктической территории отслеживает передвижения белых медведей, занимаясь мониторингом изменения климата с помощью спутниковых ошейников, надетых на животных. Но на Ямале только сейчас им удалось "охомутать" белых медведиц на островах Шокальского и Вилькицкого", — говорится в сообщении.

Директор Российского центра освоения Арктики Андрей Барышников в свою очередь уточнил: перед тем, как снабдить животных ошейниками, их обездвижили анестезиологи. Основная трудность, по словам специалиста, заключается в том, что белые медведи ходят по береговой линии, а в случае малейшей опасности пускаются вплавь. Получив укол, животное может утонуть, а транспортировать из воды уснувшего медведя проблематично. В этой связи ученые предпочитают не рисковать и действовать только в случае полной безопасности для животного, пояснил Барышников.

Ранее научный центр изучения Арктики сообщал о планах ученых надеть аналогичные ошейники на песцов, обитающих в ЯНАО, в том числе в районе порта Сабетта, где находится завод по производству сжиженного газа. Биологов интересуют перемещения животных в условиях изменения климата и присутствия человека на полуострове Ямал и в Арктике в целом.