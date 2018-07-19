На Ямале на белых медведей надели спутниковые ошейники для изучения климата

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июл — РИА Новости. Ученые в Ямало-Ненецком автономном округе планируют изучить изменения климата в арктическом регионе при помощи спутниковых ошейников, надетых на белых медведей, сообщается на сайте окружного правительства.
"Группа специалистов Института проблем экологии и эволюции имени Северцева по всей арктической территории отслеживает передвижения белых медведей, занимаясь мониторингом изменения климата с помощью спутниковых ошейников, надетых на животных. Но на Ямале только сейчас им удалось "охомутать" белых медведиц на островах Шокальского и Вилькицкого", — говорится в сообщении.
Директор Российского центра освоения Арктики Андрей Барышников в свою очередь уточнил: перед тем, как снабдить животных ошейниками, их обездвижили анестезиологи. Основная трудность, по словам специалиста, заключается в том, что белые медведи ходят по береговой линии, а в случае малейшей опасности пускаются вплавь. Получив укол, животное может утонуть, а транспортировать из воды уснувшего медведя проблематично. В этой связи ученые предпочитают не рисковать и действовать только в случае полной безопасности для животного, пояснил Барышников.
Ранее научный центр изучения Арктики сообщал о планах ученых надеть аналогичные ошейники на песцов, обитающих в ЯНАО, в том числе в районе порта Сабетта, где находится завод по производству сжиженного газа. Биологов интересуют перемещения животных в условиях изменения климата и присутствия человека на полуострове Ямал и в Арктике в целом.