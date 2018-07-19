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Человек выживший: как наши предки победили неандертальцев

(обновлено: 08:10 19.07.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / hape662, AFP 2018 / Pierre AndrieuКроманьонец и неандерталецКроманьонец и неандерталец
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0 / hape662, AFP 2018 / Pierre Andrieu
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ученые до сих пор спорят о причинах внезапного исчезновения неандертальцев примерно 30 тысяч лет назад. Самые популярные гипотезы — геноцид, устроенный кроманьонцами, и смешивание с ними, в результате которого неандертальцы исчезли как вид. Однако многие исследователи полагают, что палеоантропы просто не выдержали конкурентной борьбы с нашими предками. В чем заключались преимущества кроманьонцев и почему вымерли неандертальцы — в материале РИА Новости.

Слева – череп человека, справа – неандертальца
© Фото : Tim Schoon, University of Iowa
Ученые: неандертальцы исчезли из Европы сразу после пришествия людей
Когда предки современных людей 70 тысяч лет назад вышли из Восточной Африки и достигли Аравии, большая часть Евразии была заселена другими видами человека, в том числе и неандертальцами. Однако уже через 40 тысяч лет от наших ближайших родственников не осталось и следа.

Если отбросить обвинения древних людей в кровожадности и целенаправленном истреблении двоюродных братьев, то, скорее всего, неандертальцы исчезли, потому что не выдержали конкуренции с кроманьонцами — древними homo sapiens, жившими в верхнем палеолите (от 40 до десяти тысяч лет назад).

Мозжечок определяет превосходство

По размеру мозга кроманьонцы почти не отличались от неандертальцев. Научный журналист Александр Соколов в книге "Мифы об эволюции человека" приводит такие оценки: средний объем мозга кроманьонца составлял примерно 1497 кубических сантиметров, а неандертальца 1433 кубических сантиметра.

Младенцы обоих видов древних людей рождались с практически одинаковой формой черепа и похожей структурой мозга. Однако уже к году возникали различия. У homo neanderthalensis были относительно небольшие лобные и теменные доли по сравнению с более развитой затылочной. На месте зоны Брока, отвечающей у современных людей за моторную организацию речи, имелись рельефные бугры, а ямка червя мозжечка была плоская и широкая, что считается примитивным признаком.

 

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Gunz, Philipp et al. Current Biology , Volume 20 , Issue 21 , R921 - R922У младенцев кроманьонцев и неандертальцев (их черепа изображены слева) мозг по структуре и размерам практически не отличался. Однако у взрослых представителей видов (их черепа изображены справа) отличия в структуре мозга были значительными.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Gunz, Philipp et al. Current Biology , Volume 20 , Issue 21 , R921 - R922
У младенцев кроманьонцев и неандертальцев (их черепа изображены слева) мозг по структуре и размерам практически не отличался. Однако у взрослых представителей видов (их черепа изображены справа) отличия в структуре мозга были значительными.

 

По мнению японских ученых, именно недоразвитый мозжечок сыграл решающую роль в вымирании палеоантропов. Эта зона мозга ответственна за координацию движений, когнитивные способности и социальные навыки. У неандертальцев, скорее всего, была речь (о чем свидетельствует развитая подъязычная кость), но наши предки чуть лучше говорили и больше общались друг с другом. Этих незначительных, на первый взгляд, различий хватило, чтобы кроманьонцы одержали верх над неандертальцами, уверены ученые.

Выжить помогла правильная диета

Молочный зуб ребенка из пещеры Грота дель Кавалло
© (С) Stefano Benazzi
Палеонтологи "состарили" первых европейцев на 10 тыс лет
Впрочем, превосходство одного вида над другим не всегда объясняется более развитым интеллектом. Проанализировав образцы зубов кроманьонцев и неандертальцев, немецкие исследователи пришли к выводу, что главное преимущество наших предков заключалось в постоянстве пищевых привычек.

Homo neanderthalensis были всеядны и питались наиболее доступной пищей, характерной для мест их обитания. Поэтому, например, диета южных неандертальцев, живших на Пиренейском полуострове, значительно отличалась от рациона северян, обосновавшихся на территории современной Бельгии. Первые были вегетарианцами, а вторые предпочитали мясо — в частности, охотились на шерстистых носорогов.

Кроманьонцы везде питались примерно одинаково. Царапины на эмали зубов именно на это ориентируются палеоантропологи, выясняя рацион древних людей, схожи и у жителей гор, и у обитателей европейских лесов.

 

© Фото : S. Xing, X-J. WuПалеоантропологи определяют рацион древних людей по рисункам царапин на эмали зубов.
© Фото : S. Xing, X-J. Wu
Палеоантропологи определяют рацион древних людей по рисункам царапин на эмали зубов.

 

Значительную часть кроманьонской диеты составляла растительная пища, а степень обработки мяса сильно зависела от того, на каком уровне находились орудия труда. Кроме того, при освоении новых территорий с более холодным климатом, где не всегда удавалось найти привычную еду, предкам человека приходилось идти на разные ухищрения. Орудия труда совершенствовались, а это впоследствии дало решающее преимущество в конкурентной борьбе с неандертальцами.

Собака — друг кроманьонца

Американский палеоантрополог из Университета штата Пенсильвания Пэт Шимпан считает, что кроманьонцы одержали верх над homo neanderthalensis благодаря приручению волка. У неандертальцев тоже были сложные орудия труда и не менее развитая культура (например, они рисовали на стенах пещер и играли на музыкальных инструментах). Однако одомашнить дикого зверя, чтобы он помогал догонять добычу и отпугивал хищников, они не смогли.

Когда кроманьонцы и предки собак (примерно 40 тысяч лет назад) стали охотиться вместе, они заняли господствующее положение в пищевой цепи, отмечает Шипман в книге "Захватчики". В это же время среди кроманьонских охотников закрепилась мутация, благодаря которой у современного человека склера глаз белого цвета. Эта анатомическая особенность, позволяющая быстро понять, куда смотрит другой человек, улучшила невербальную коммуникацию.

Жертвы африканских микробов

Новая схема заселения Европы неандертальцами и другими людьми, составленная Йоханнесом Краузе и его коллегами
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые нашли следы еще одного вида древних людей в ДНК неандертальцев
Антропологи из Оксфордского и Кембриджского университетов предполагают, что неандертальцы могли исчезнуть из-за болезней, принесенных кроманьонцами из Африки. Палеоантропы, переселившиеся в Европу примерно на 150 тысяч лет раньше, выработали иммунитет к европейским бактериям и инфекциям, а вот перед африканской заразой были беззащитны.

Так, кроманьонцы подарили homo neanderthalensis герпес второго типа, бактерию Helicobacter pylori, вызывающую язву желудка, и червей-паразитов. Ресурсов организма неандертальцев для борьбы с пришлыми микробами было недостаточно, и это сказалось на их способности конкурировать с кроманьонцами.

 

© AP Photo / Martin MeissnerЧасть африканских болезней, к которым у них не было иммунитета, неандертальцы получили в результате сексуальных контактов с homo sapiens.
© AP Photo / Martin Meissner
Часть африканских болезней, к которым у них не было иммунитета, неандертальцы получили в результате сексуальных контактов с homo sapiens.

 

Homo sapiens повезло немного больше. В результате скрещивания древние люди обменялись генами, и кроманьонцы переняли иммунитет к европейским болезням. Впрочем, за депрессию, психологические расстройства, тромбозы и даже пристрастие к табаку современный человек может "поблагодарить" неандертальские гены, закрепившиеся в его геноме.

Теория большого взрыва

Скульптура неандертальца
© AFP 2018 / Pierre Andrieu
Ученые выяснили, что неандертальцы постепенно "вымирают" в нашей ДНК
Кроманьонцы не истребляли неандертальцев, это сделала погода, уверены российские и американские антропологи. Около 40 тысяч лет назад целая серия вулканических извержений опустошила большую часть регионов Европы и Азии, где жили неандертальцы. Самые мощные извержение Флегрейских полей в Италии и извержение Казбека на Кавказе произошли практически одновременно по научным меркам, с интервалом в две тысячи лет.

Пепел покрыл огромные территории его слои находят на Кавказе (в Мезмайской пещере), в Восточной Европе, на Восточном Средиземноморье и на Кипре (в полутора тысячах километров от места извержения). Почва, вода и воздух были отравлены. Среднегодовые температуры значительно понизились. В Северном полушарии это привело к резкому сокращению видов копытных животных, в частности бизонов, на которых охотились неандертальцы.

Ученые полагают, что экологический кризис не только погубил неандертальцев, но и помешал первой волне заселения Европы кроманьонцами. Когда климат стал более благоприятным, наши предки, отправившиеся в Европу, обнаружили, что там практически никого нет и можно занимать пустующие земли.

 

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